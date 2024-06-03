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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Новости Понедельник, 03 июня 2024 19:43
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ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 3 июня 2024. Абхазия-Информ. Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники УКОН МВД Абхазии совместно с уголовным розыском Гудаутского РОВД. В результате личного досмотра задержанного, гражданина Российской Федерации Ахмедова Александра Александровича, 1987г.р. сотрудники милиции изъяли заизолированные свёртки синего цвета с белым порошкообразным веществом внутри, в количестве 95 штук.

Подготовленные к реализации закладки гражданин Ахмедов фотографировал, после чего отправлял данные геолокации посредством мессенджера «Телеграмм» своему координатору под псевдонимом «Лева брат».

В ходе дальнейших ОРМ в отношении задержанного, установлено, что последний уже успел осуществить тайные закладки в Гудаутском районе, а именно в с. Приморское по ул. Арсаул, откуда на разных участках местности было обнаружено и изъято 5 аналогично упакованных свертков с наркотическим средством.

Общая масса наркотического средства «Метадон», изъятого при личном досмотре гражданина Ахмедова и из мест, сделанных им ранее «тайных закладок», согласно проведенному исследованию в ЭКЦ МВД РА составила 93,075 гр.

Александру Ахмедову вменяется преступление, предусмотренное п. «в» ч.3 ст.224 УК РА расследование, которого проводит СО УВД по Гагрскому району, последний содержится под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 03 июня 2024 19:46

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