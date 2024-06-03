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Абхазия Информ

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 43 ФАКТА НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЯ

Новости Понедельник, 03 июня 2024 19:46
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ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 43 ФАКТА НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЯ

Сухум. 3 июня 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1671 нарушение правил дорожного движения, из которых 43 факта – управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.

Все водители привлечены к административной ответственности, 35 человек лишены водительских удостоверений.

Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии: https://mvdra.org/news//

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 03 июня 2024 19:47

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