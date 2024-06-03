ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 43 ФАКТА НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЯ
Сухум. 3 июня 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1671 нарушение правил дорожного движения, из которых 43 факта – управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.
Все водители привлечены к административной ответственности, 35 человек лишены водительских удостоверений.
Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии: https://mvdra.org/news//