ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

Сухум. 3 июня 2024. Абхазия-Информ . Президент Аслан Бжания посетил Центральный военный госпиталь Министерства обороны Республики Абхазия в Агудзере. В ходе визита он проинспектировал недавно отремонтированные хирургическое отделение, отделение реанимации и анестезиологии, а также операционные кабинеты.

Главный врач Аляс Джинджолия рассказал Главе государства о существенном обновлении инфраструктуры госпиталя и закупке нового медицинского оборудования.

По словам главврача, через неделю начнутся ремонтные работы поликлинического отделения, на которые из средств республиканского бюджета выделено 30 млн рублей. «Этот шаг крайне необходим, так как ремонт в данном отделении не проводился с 1967 года», – отметил А.Джинджолия.

Ранее за счет средств внебюджетного Фонда инвалидов было частично приобретено оборудование, включая лапароскопическую и эндоскопическую стойки и стационарный УЗИ аппарат.

Министерство здравоохранения также оказывает поддержку, предоставив операционный стол, операционную лампу, сухожаровой шкаф, автоклав, набор инструментов и рентгеновский аппарат.

«Минздрав старается помочь Военному госпиталю и ЦРБ района. Район большой, очень много пациентов обращаются в данное лечебное учреждение», – сказал министр здравоохранения Эдуард Бутба.

Президент также осмотрел ход ремонтно-восстановительных работ системы водоотведения, начатых в январе текущего года.

«На протяжении последних 30 лет вода скапливалась в подвале из-за отсутствия центральной системы канализации», – проинформировал Президента представитель подрядчика Сосо Кубрава.

Ремонт системы водоотведения планируется завершить в течение месяца.

Бжания особо акцентировал внимание на требованиях к качеству ремонта.

«Мы не настолько богатая страна, чтобы переделывать ремонты по несколько раз». Он поручил министру обороны лично взять процесс под свой надзор. «Это единственный военный госпиталь в республике, поэтому государство продолжит уделять особое внимание его развитию», – отметил президент.

В завершение визита Аслан Бжания передал в дар госпиталю переносной аппарат ультразвуковой диагностики. Главный врач выразил благодарность за ценный дар и отметил его значимость для учреждения.

«Создание мобильных диагностических возможностей позволит медицинскому персоналу проводить обследования непосредственно в палатах, что важно для нетранспортабельных пациентов и повысит качество и оперативность оказываемой медицинской помощи», – сказал он и добавил, что служба УЗИ будет переведена в круглосуточный режим.

Сотрудники госпиталя выразили благодарность президенту и подчеркнули, что новое ультразвуковое оборудование позволит значительно улучшить работу медучреждения.

Об этом сообщает сайт главы государства.