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Абхазия Информ

АСТАМУР АХСАЛБА НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССАМБЛЕИ В АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 03 июня 2024 20:26
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АСТАМУР АХСАЛБА НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССАМБЛЕИ В АБХАЗИИ

Сухум. 3 июня 2024. Абхазия-Информ. Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов поздравил с назначением на должность руководителя Представительства Ассамблеи в Абхазии председателя ОО «Абхазия-Евразия Путь к партнерству» Астамур Ахсалба.

С инициативой открытия Представительства Ассамблеи в Абхазии Андрей Бельянинов обратился к руководству Республики в марте 2024 года и предложение было незамедлительно принято.

Ассамблея народов Евразии с момента своего создания в 2017-м году открыта для широкого диалога и гармоничного взаимодействия, координации и взаимодополнения усилий государственных институтов и правительственных организаций в деле сохранения мира и укрепление дружбы, согласия, партнёрства и добрососедства между народами стран Евразии.

В целях координации проводимой работы Ассамблеей народов Евразии открыто 12 представительств в России, Арабской Республике Египет, Иорданском Хашимитском Королевстве и др.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 03 июня 2024 20:28

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