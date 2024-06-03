АСТАМУР АХСАЛБА НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССАМБЛЕИ В АБХАЗИИ
Сухум. 3 июня 2024. Абхазия-Информ. Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов поздравил с назначением на должность руководителя Представительства Ассамблеи в Абхазии председателя ОО «Абхазия-Евразия Путь к партнерству» Астамур Ахсалба.
С инициативой открытия Представительства Ассамблеи в Абхазии Андрей Бельянинов обратился к руководству Республики в марте 2024 года и предложение было незамедлительно принято.
Ассамблея народов Евразии с момента своего создания в 2017-м году открыта для широкого диалога и гармоничного взаимодействия, координации и взаимодополнения усилий государственных институтов и правительственных организаций в деле сохранения мира и укрепление дружбы, согласия, партнёрства и добрососедства между народами стран Евразии.
В целях координации проводимой работы Ассамблеей народов Евразии открыто 12 представительств в России, Арабской Республике Египет, Иорданском Хашимитском Королевстве и др.
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