АСТАМУР АХСАЛБА НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АССАМБЛЕИ В АБХАЗИИ

Сухум. 3 июня 2024. Абхазия-Информ . Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов поздравил с назначением на должность руководителя Представительства Ассамблеи в Абхазии председателя ОО «Абхазия-Евразия Путь к партнерству» Астамур Ахсалба.

С инициативой открытия Представительства Ассамблеи в Абхазии Андрей Бельянинов обратился к руководству Республики в марте 2024 года и предложение было незамедлительно принято.

Ассамблея народов Евразии с момента своего создания в 2017-м году открыта для широкого диалога и гармоничного взаимодействия, координации и взаимодополнения усилий государственных институтов и правительственных организаций в деле сохранения мира и укрепление дружбы, согласия, партнёрства и добрососедства между народами стран Евразии.

В целях координации проводимой работы Ассамблеей народов Евразии открыто 12 представительств в России, Арабской Республике Египет, Иорданском Хашимитском Королевстве и др.