В НОВОСИБИРСКЕ ПРОШЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА РУСДРАМА

Сухум. 4 июня 2024. Абхазия-Информ . Пресс-конференция, посвящённая началу «Больших гастролей» Государственного русского театра драмы им. Ф. Искандера по городам России, прошла в Новосибирске. По программе «Большие гастроли» министерства культуры РФ, реализуемого РОСКОНЦЕРТом, с 5 по 10 июня Русский театр Абхазии покажет спектакли «Софичка» и «Евгений Онегин» в Новосибирске и Барнауле.

На пресс-конференции в ТАСС, в которой участвовали заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, директор Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Татьяна Людмилина, генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба рассказал о спектаклях и чего ждать новосибирскому зрителю.

«Мы покажем два спектакля в рамках нашего приезда. 2024 год – год 225-летия Александра Сергеевича Пушкина, а также год 95-летия Фазиля Искандера. «Пушкин наше всё» и для абхазов, но Искандер тоже «наше всё». Мы рады, что совпали замечательные события и можем показать спектакли, которые демонстрируют творческие и художественные возможности нашего театра», – сказал Хинтба.

Он отметил, что спектакли «Евгений Онегин» и «Софичка» поставлены в традиции русского психологического театра, реалистического театра, и в то же время это спектакли, которые наполнены эмоцией и темпераментом, мироощущением, энергией абхазских артистов. И при таком сплаве передовой театральной российской и абхазской культуры происходит, по его словам, очень интересное соединение, определяющее специфику спектаклей и театра.

«Мне кажется, поэтому мы интересны российскому зрителю, за наш собственный взгляд на привычное. Скажем, «Евгений Онегин» любопытен тем, что играется практически без декораций. Задача была сделать абсолютно внятный, прозрачный, понятный любому зрителю спектакль - от школьников до людей достаточно искушённых. Это не фестивальный спектакль, призванный брать призы на международных смотрах, это спектакль для зрителя. Спектакль лаконичен, идёт 1 час 40 минут, но раскрываются самые главные темы, смыслы, заложенные автором. Эмоционально все заострено, потому что актеры играют искренне, ещё и с нашим темпераментом. Татьяна у нас не совсем «русская душой», она старается к этим канонам приблизиться, но это абхазская Татьяна. Оригинальное решение образа. Мы с огромным уважением и щепетильностью относимся к пушкинскому слову, чтобы все было без искажений, пушкинская строка, размер выдерживались максимально точно. Слушаешь текст Пушкина и понимаешь, что ничего прекраснее быть не может. А темперамент актеров наш - абхазский», – сказал Ираклий Хинтба.

Директор РУСДРАМа назвал спектакль «Софичка» одним из знаковых спектаклей театра из-за авторства Искандера и абхазской темы.

«Речь в спектакле идёт о реальных исторических событиях, происходивших в Абхазии, об абхазах, но это абсолютная общечеловеческая история. Спектакль сделан с тёплой эмоцией, в нем есть эмоциональное зерно, наполнен сердечностью, которая отличает русское театральное искусство.

Он насыщен абхазским колоритом, в нем звучит и абхазский язык, есть моменты, когда зрители думают, что могут что-то упустить из-за этого, не зная языка, но на самом деле всё смыслово дублируется. Спектакль «Софичка» даёт возможность почувствовать дух, заглянуть в психологию абхазского человека, и в то же время многое понять о самом себе», – сказал Ираклий Хинтба.

По его словам, Новосибирск – одна из театральных столиц России, город с удивительными театральными традициями и театрами, которые каждый вечер заполняет публика.

«Замечательный театр «Глобус», в котором мы будем иметь честь играть наши спектакли, это театр с общероссийской репутацией. Мы настроены подарить зрителю самые прекрасные эмоции, чтобы всем, кто придёт на наши спектакли, захотели обязательно приехать в Абхазию, чтобы они влюбились в Абхазию. Россия и Абхазия большие друзья, которые объединены союзническими отношениями, но самое главное, это отношение между людьми, человеческие, гуманитарные связи. Мы друг друга очень хорошо понимаем, а благодаря театру, культуре это понимание углубляется, становится сердечным и нерасторжимым, возникает такое соединение, которое невозможно будет никому разрубить. Это очень важно, в этом роль культуры, культурных обменов и международного культурного сотрудничества», – подчеркнул Ираклий Хинтба.

Он поблагодарил за возможность показать спектакли на гастролях театр «Глобус» и Росконцерт, который реализует программу «Большие гастроли» по поручению Министерства культуры Российской Федерации.

«Министерству культуры России спасибо не только за эту программу, но и за весь комплекс мер поддержки русских театров зарубежья. Министру культуры Ольге Борисовне Любимовой отдельный наш поклон, потому что за последние годы эта поддержка значительно возросла. Уникальность программы «Большие гастроли» в том, что есть возможность показать спектакли в полном объёме с декорациями, реквизитом, костюмами - в том виде, в котором они идут на родной сцене. Директору Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Татьяне Николаевне Людмилиной отдельная благодарность за то, что она согласилась сразу же, как только поступило предложение, чтобы мы приехали на гастроли, нас принять. Для нас большая честь и для меня большая радость личного знакомства и общения с профессионалом такого уровня», – сказал гендиректор Театра им. Искандера Ираклий Хинтба.

Заместитель министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков напомнил на пресс-конференции, что российская федеральная программа «Большие гастроли» стартовала в 2014 году.

«Программа стартовала десять лет назад и она призвана объединить в общее культурное пространство России, расширить рамки творческого взаимодействия театральных коллективов, а также программа способствует привлечению новой зрительской аудитории на территории всей страны. Программа «Большие гастроли» проводится по шести направлениям – одно из них «зарубежное направление», по которому проводятся гастроли театра. Благодаря программе «Большие гастроли» зрители регионов России, в том числе Новосибирской области, имеют уникальную возможность познакомиться с лучшими достижениями российских и зарубежных театров. Спектакли приводятся с декорациями, реквизитом, костюмами, это не сокращённый вариант, я делаю на этом акцент», – отметил замминистра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Директор Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Татьяна Людмилина заметила, что новосибирский зритель «изобретателен, наслышан, насмотрен» и есть «высокий профессиональный интерес принимать на своей сцене театр из Абхазии».

«Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера благодаря программе «Большие гастроли» стал широко известен на театральной карте Российской Федерации. Я должна сказать, что не все русские театры зарубежья получают возможность работать на ведущих московских сценах, как это есть с нашими гостями, имеют очень обширную гастрольную географию в масштабах России, и что характерно, не в ближайших городах, а в Сибири, на Урале, приближаясь к Дальнему Востоку. Появившаяся в последнее время возможность представить показы спектаклей и творческие достижения русских театров зарубежья, необыкновенно важна. Поскольку это совмещение профессиональных и национальных традиций. Показы спектаклей «Евгений Онегин» и «Софичка» очень показательны. В преддверии 225-летия со дня рождения Александра Пушкина театр представляет спектакль «Евгений Онегин», который имеет необыкновенно положительные отзывы от зрителей в Российской Федерации. И спектакль «Софичка», который взрывает зрительные залы, о котором необыкновенно интересные отзывы, после посещения которого все зрители в восторге. И я очень хочу таких же эмоций пожелать жителям города Новосибирска, которые будут на спектаклях. Билетов осталось совсем немного, но я хочу пригласить зрителей на спектакли», – сказала директор театра «Глобус» Татьяна Людмилина.

Она пожелала успешных гастролей Театру им. Искандера и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество между театрами.

«Надеюсь, что мы будем иметь и впредь возможность увидеть спектакли этого прекрасного, интересного, высокопрофессионального театра, который идёт в авангарде всех творческих процессов, в том числе и Российской Федерации и мировых творческих процессов, на сценах города Новосибирска. И выражаю скромную надежду, что, быть может, когда-нибудь у вас в гостях окажемся и мы», - сказала Татьяна Людмилина.

5 июня в Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус» искандеровцы покажут спектакль «Евгений Онегин», 6 июня – «Софичка». А затем «Большие гастроли» продолжаться в городе Барнаул, где также сыграют два спектакля.

Амра Амичба, РУСДРАМ,

из Новосибирска