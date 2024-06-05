ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА 1 ИЮНЯ 2024 ГОДА

Сухум. 5 июня 2024. Абхазия-Информ. За пять месяцев 2024 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 1823,7 млн руб. при плане 1584,2 млн руб. Выполнение составило 115%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 239,5 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составила 114%, что в суммарном выражении равно 230,2 млн руб.