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Абхазия Информ

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА 1 ИЮНЯ 2024 ГОДА

Новости Среда, 05 июня 2024 14:39
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ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА 1 ИЮНЯ 2024 ГОДА

Сухум. 5 июня 2024. Абхазия-Информ. За пять месяцев 2024 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 1823,7 млн руб. при плане 1584,2 млн руб. Выполнение составило 115%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 239,5 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составила 114%, что в суммарном выражении равно 230,2 млн руб.

Поступления налоговых платежей по районам за пять месяцев 2024 года составили:

По г.Сухум – при плане 914,8 млн. руб. поступило 944,1 млн. руб. выполнение – 103%.

По Гагрскому району – при плане 342,5 млн. руб. поступило 443,6 млн. руб. выполнение – 130%.

По Гудаутскому району – при плане 109,6 млн. руб. поступило – 149,9 млн. руб. выполнение – 137%.

По Сухумскому району – при плане 38,9 млн. руб. поступило – 75,3 млн. руб. выполнение – 194%.

По Гулрыпшскому району – при плане 47,4 млн. руб. поступило- 62,6 млн. руб. выполнение – 132%.

По Очамчырскому району – при плане 97,3 млн. руб. поступило 101,8 млн. руб. выполнение – 105%.

По Ткуарчалскому району – при плане 12,9 млн. руб. поступило – 18,9 млн. руб. выполнение – 146%.

По Галскому району – при плане 20,8 млн. руб. поступило – 27,3 млн. руб. выполнение 131%.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 05 июня 2024 14:42

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