В АБХАЗИИ ПРОВОДИТСЯ ИНОКУЛЯЦИЯ КАШТАНА

Сухум. 5 июня 2024. Абхазия-Информ. Ежегодно 5 июня во всем мире отмечается Всемирный день окружающей среды. В 2024 году Всемирный день окружающей среды посвящен восстановлению земель, прекращению процесса опустынивания и повышению устойчивости к засухе под лозунгом «Наша земля. Наше будущее. Мы – «Поколение восстановления».

В этом аспекте проектный офис ФАО ООН и Институт экологии усиливают исследование грибковых болезней каштана в Абхазии.

Проектный офис ФАО ООН в Сухуме в партнерстве с лабораторией микологии и биондикации Института экологии продолжает углубленное исследование грибковых заболеваний каштана посевного в Абхазии. Этот совместный проект направлен на борьбу с угрозами, исходящими от крифонектриевого некроза и каштановой орехотворки, которые представляют серьезную угрозу для каштановых лесов региона.

ФАО ООН отдает приоритет научно обоснованным методам защиты лесов. С 2019 года организация активно поддерживает лабораторию, предоставляя техническое оборудование, обучая сотрудников и организуя полевые исследования.

Крифонектрия, гриб-возбудитель крифонектриевого некроза (рака) каштана, вызвала массовую гибель деревьев в местах их естественного произрастания.

Внешние признаки заболевания включают раковые разрастания вокруг ствола, усыхание верхушки дерева, изреженность кроны и мелкие недоразвитые листья. Гриб проникает через поврежденную кору и в течение нескольких лет полностью поражает взрослые деревья, приводя к их усыханию и гибели.

Для молодых деревьев разработана и успешно применяется методика, реализуемая на базе лаборатории микологии Института экологии, которая позволяет снизить распространение грибка и обеспечить выживание деревьев.

«Крифонектрия может быть двух видов: вирулентная, вызывающая усыхание каштана, и гиповирулентная, содержащая природный сдерживающий механизм в виде гиповируса. Деревья с гиповирулентной формой гриба, не усыхают. Мы используем метод инокуляции гиповирулентными штаммами, который останавливает развитие патогена», – отметил Михаил Кирия, эксперт проектного офиса ФАО ООН.

Методика инокуляции применяется в природных каштанниках для изучения адаптации и распространения гиповирулентных штаммов в естественной среде.

Мероприятия проводятся в рамках программы «Устойчивое развитие сельского хозяйства и лесов в интересах сельских сообществ», реализуемой проектным офисом ФАО ООН.