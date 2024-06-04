В АГУ СОСТОЯЛАСЬ ВЫСТАВКА «РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ БРЕНДА «АБХАЗИЯ»»

Старший преподаватель Академии РАНХиГС и Института современного искусства Анна Медлева выразила благодарность Роману Дбар и Светлане Шаменковой за содействие в реализации проекта.

«Если бы не их вера, что всё возможно, эта выставка никогда не состоялась бы. Началось всё с любви, впервые попала в Абхазию и увидела край невероятной красоты с людьми невероятной красоты. И так случилось, что предложили стать руководителем дипломного проекта и сказали, что могу выбирать свободную тему. И подумала, почему не выбрать Абхазию. Так родилась идея представленной здесь выставки, посвящённой репрезентации имиджа Абхазии, что очень важно. Этот имидж создан глазами студентов, то есть людей, которые будут жить в завтрашнем дне. Это четырёхчастная выставка студентов архитектурного колледжа, которые стали изучать Абхазию по открытым источникам. Коллажи изначально составлялись, то есть некая художественная композиция, положенная на территорию через гугл-карту, через эмоциональное восприятие того, что они увидели, прочитали, узнали. Дальше я предложила перевести это в рельеф. То, что получилось, видите в макетах, которые здесь представлены. И уже только потом мы полетели сюда на практику, и после этого уже рождались архитектурные проекты», – сказала архитектор, дизайнер, руководитель мастерской в РАНХиГС, преподаватель кафедры «Дизайн среды» Анна Медлева.

Проректор АГУ по учебной части Роман Дбар приветствовал гостей в стенах Абхазского госуниверситета.

«Есть взгляд из Москвы, есть взгляд из Абхазии. Именно благодаря особому отношению Анны Владимировны Медлевой к Абхазии, оказалось все это возможным. Важность нашей встречи заключается в том, что это история очарованных Абхазией. Образы в современном мире имеют особое значение. Для того, чтобы сформировать позитивный образ, расходуются колоссальные ресурсы. Наши друзья сегодня представляют позитивный образ Абхазии, который они сформировали практически самостоятельно, без нашего участия. Это ценно. Здесь представлены проекты, которые не являются проектами для воплощения в жизнь, это свобода творчества, я бы даже так сказал, каждый проект, каждый плакат, материал, который присутствует, это начало дискурса. С них можно начать разговор на данную тему. Каждое полотно это дверь, в которую можно войти, и начинается новое открытие», – отметил Роман Дбар.

«Случайная встреча двух людей, интересы которых пересеклись одной точке - Анна Медлева архитектор, я архитектор. Нас познакомил Денис Рачителев. Начался разговор об архитектуре, когда выяснилось, что оба педагоги, родилась идея посвятить курсовые работы теме Абхазии. Студенты загорались идеей. Далее в рамках соглашения правительств Москвы и Сухума, согласно пункту сотрудничества в области образования возникла идея, чтобы наши институты могли подружиться. Чтобы их работы были представлены здесь, чтобы наши ребята увидели, как студенты из другой страны воспринимают Абхазию. Следующим нашим этапом будет представление наших студенческих работ в их вузах», – отметила главный архитектор города Сухум, преподаватель АГУ Светлана Шаменкова.

«Очень приятно, что ребята увидели вещи, о которых мы даже не задумываемся, которые для нас являются обыденными, при этом мы их не используем в целях продвижения Абхазии на туристической платформе. Думаю, с помощью таких работ мы сможем изменить мышление наших предпринимателей и вести свою предпринимательскую деятельность немного в другом русле, учитывая то впечатление, которое туристы увозят из нашей страны. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество, так как в планах разработка палитры Сухума и включение ее в дизайн-код города. Будем говорить о том, какие цвета на фасадах, на тротуарных плитках приемлемы для нашего города, а какие нет. К сожалению, в нашем вузе нет специализации «средовой дизайн» и Анна Владимировна с удовольствие занимается этим вопросом. И вся выставка передана в дар городу, мы можем воспользоваться этими идеями, применить их, указав автора, кто изобрёл идею», – добавила Светлана Шаменкова.

Анна Медлева и Светлана Шаменкова подписали договор дарения в безвозмездное пользование экспозиционный материал выставки «Репрезентация бренда «Абхазия»» Администрации города Сухум для дальнейшего возможного использования идей, разработанных студентами под руководством руководителя мастерской в РАНХиГС Анны Медлевой.

Об этом сообщает сайт столицы.