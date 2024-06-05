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Абхазия Информ

КАКИЕ ОТЕЛИ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ ТУРИСТОВ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Новости Среда, 05 июня 2024 14:55
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КАКИЕ ОТЕЛИ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ ТУРИСТОВ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Сухум. 5 июня 2024. Абхазия-Информ. Отправиться в Абхазию можно не только с людьми, но и с домашними животными – кошками или собаками. Особенно это актуально для тех, кто путешествует на машине из южных регионов России. Туроператоры сообщили, что услуга размещения с животными пока не пользуется большим спросом у организованных туристов летнего сезона 2024 года.

На это есть несколько причин. Во-первых, трудности при пересечении границы требуют предоставления ветеринарных документов на животных, что может стать проблемой для некоторых туристов. Во-вторых, количество отелей, готовых принять гостей с домашними животными, относительно невелико – около 10-15% от всех отелей в стране. И, наконец, большинство отдыхающих просто не знают о такой услуге местных отелей.

Если вы все же решили взять с собой домашних животных, стоит знать, что многие отели предлагают услугу платного размещения домашних животных за сумму от 250 до 1000 рублей в сутки. Кроме того, некоторые отели могут потребовать внести залог в размере от 1000 до 5000 рублей за весь период проживания. Для комфортного проживания специалисты рекомендуют взять с собой необходимые средства по уходу за домашними животными.

Также важно помнить, что для заселения в отель с домашним животным потребуются ветеринарные документы. Туроператоры порекомендовали несколько отелей, где будет комфортно проживать с четвероногими питомцами: отель «Абаата», Отель «ДЭМ», мини-отель «Мельница», гостевой дом «Лермонтов», «Алаку», отель «Eco Life», гостевой дом «Фазенда», отель «Весна», гостевой дом «Валентина», «Гора Царя Баграта», «Лучезарный», «Apsiliya Guest House», пансионат «Водопад» и другие.

Прочитано 18 раз Последнее изменение Среда, 05 июня 2024 15:10

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