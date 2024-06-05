ЗАВЕРШЕНО РАССМОТРЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНИНА СИРИИ

Сухум. 5 июня 2024. Абхазия-Информ. Верховным судом Республики Абхазия, под председательством судьи Верховного суда РА Тарба О.Р. завершено рассмотрение материалов уголовного дела в отношении гражданина Сирийской Арабской Республики Халил Амера, по признакам преступления предусмотренного пунктом «д» ч. 2 ст. 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью).

Как сообщалось ранее 05 октября 2023 года заместителем Генерального прокурора РА утверждено постановление о направлении уголовного дела в Верховный суд РА для применения принудительных мер медицинского характера.

Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в ходе предварительного расследования, Халил А. страдал и в настоящее время страдает хроническим психическим расстройством в форме органического заболевания головного мозга и не мог отдавать отчет и руководить своими действиями, по своему психическому состоянию является особо опасным для себя и окружающих лиц.

По итогам рассмотрения материалов уголовного дела – Халил А. признан судом лицом, совершившим общественно опасное деяние, выразившееся в том, что 19 декабря 2022 года примерно в 18:05, в городе Сухум находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с соседкой, гражданкой РФ Лютовой О.В., используя в качестве оружия нож и металлические ножницы, действую с особой жестокостью нанес последней 87 колото-резанных ранений, от которых последняя скончалась на месте.

Халил А. направлен на прохождения принудительного лечения в Республиканскую психиатрическую больницу, в отделение строгого наблюдения.