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Абхазия Информ

СОБРАНИЕ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Среда, 05 июня 2024 15:13
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СОБРАНИЕ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 5 июня 2024. Абхазия-Информ. 6 июня в 15:00 в Верховном суде пройдет Собрание судей Республики Абхазия.

В повестке дня восемь вопросов:

приведение к присяге Амичба С.М., впервые избранной на должность судьи Военного суда Республики Абхазия;

прекращение полномочий члена Совета судей Республики Абхазия от Конституционного суда Республики Абхазия Пантия Р. К.;

прекращение полномочий члена Совета судей Республики Абхазия от судов общей юрисдикции Адлейба Л. А;

избрание члена Совета судей от Конституционного суда Республики Абхазия;

избрание в Квалификационную комиссию при Палате адвокатов Республики Абхазия членов из судов общей юрисдикции и Арбитражного суда Республики Абхазия;

избрание члена Совета судей от судов общей юрисдикции;

обсуждение проекта Конституционного закона Республики Абхазия «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «О судебной власти»;

утверждение образца анкеты, содержащей биографические сведения о кандидате на должность судьи.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 05 июня 2024 15:18

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