СОБРАНИЕ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 5 июня 2024. Абхазия-Информ. 6 июня в 15:00 в Верховном суде пройдет Собрание судей Республики Абхазия.
В повестке дня восемь вопросов:
приведение к присяге Амичба С.М., впервые избранной на должность судьи Военного суда Республики Абхазия;
прекращение полномочий члена Совета судей Республики Абхазия от Конституционного суда Республики Абхазия Пантия Р. К.;
прекращение полномочий члена Совета судей Республики Абхазия от судов общей юрисдикции Адлейба Л. А;
избрание члена Совета судей от Конституционного суда Республики Абхазия;
избрание в Квалификационную комиссию при Палате адвокатов Республики Абхазия членов из судов общей юрисдикции и Арбитражного суда Республики Абхазия;
избрание члена Совета судей от судов общей юрисдикции;
обсуждение проекта Конституционного закона Республики Абхазия «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «О судебной власти»;
утверждение образца анкеты, содержащей биографические сведения о кандидате на должность судьи.
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