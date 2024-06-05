Сухум. 5 июня 2024. Абхазия-Информ. 7 июня 2024 года в здании Верховного суда пройдёт заседание Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия.

рассмотрение заявления судьи Сухумского городского суда Авидзба Марата Зауровича о рекомендации его кандидатуры на занятие вакантной должности судьи Верховного суда Республики Абхазия (докладчик Квициния М.З.);

рассмотрение заявления Цвижба Дениса Владимировича о рекомендации его кандидатуры на занятие вакантной должности судьи Верховного суда Республики Абхазия (докладчик Квициния М.З.);

рассмотрение заявления Чамагуа Еланы Витальевны о рекомендации ее кандидатуры на занятие вакантной должности судьи Верховного суда Республики Абхазия (докладчик Квициния М.З.);

рассмотрение заявления судьи в отставке Ашуба Дениса Зурабовича о рекомендации его кандидатуры на занятие вакантной должности судьи Ткуарчалского районного суда Республики Абхазия (докладчик Квициния М.З.);

письмо председателя Верховного суда Республики Абхазия Бутба С.Р. об определении порядка присвоения классных чинов работникам аппаратов судов, находившимся (находящихся) в отпуске по беременности и родам, либо в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, чьи сроки аттестации пришлись на данный период времени.

представление председателя Верховного суда Республики Абхазия Бутба С.Р. о присвоении помощнику председателя Верховного суда Республики Абхазия отдела обеспечения судопроизводства аппарата Верховного суда Республики Абхазия Боджолян Мариетте Эдуардовне классного чина «юрист второго класса» (докладчик Квициния М.З.);

представление и.о. председателя Верховного суда Республики Абхазия Миканба С.Т. о присвоении помощнику судьи отдела обеспечения судопроизводства аппарата Верховного суда Республики Абхазия Гобозовой Ларисе Джемаловне классного чина «советник юстиции второго класса» (докладчик Квициния М.З.);

представление председателя Арбитражного суда Республики Абхазия Квициния Ф.А. о присвоении помощнику судьи Арбитражного суда Республики Абхазия Цужба Ирене Мажаровне классного чина «юрист второго класса» (докладчик Квициния М.З.);

представление и.о. председателя Ткуарчалского районного суда Республики Абхазия Ажиба В.Р. о присвоении помощнику судьи Ткуарчалского районного суда Скверия Ирме Владимировне классного чина «юрист третьего класса» (докладчик Квициния М.З.);

представление председателя Очамчырского районного суда Республики Абхазия Зантария В.К. о присвоении секретарю судебного заседания Очамчырского районного суда Микаберидзе Мадине Гиевне классного чина «юрист второго класса» (докладчик Квициния М.З.);

представление и.о. председателя Галского районного суда Республики Абхазия Ласурия К.Н. о присвоении начальнику отдела обеспечения судопроизводства аппарата Галского районного суда Хашба Нино Геннадьевне классного чина «юрист первого класса» (докладчик Квициния М.З.);

представление и.о. председателя Галского районного суда Республики Абхазия Ласурия К.Н. о присвоении помощнику и.о. председателя Галского районного суда Цвижба Алле Георгиевне классного чина «советник юстиции третьего класса» (докладчик Квициния М.З.);

представление и.о. председателя Галского районного суда Республики Абхазия Ласурия К.Н. о присвоении помощнику судьи Галского районного суда Лазба Монике Зауровне классного чина «юрист третьего класса» (докладчик Квициния М.З.);

представление и.о. председателя Галского районного суда Республики Абхазия Ласурия К.Н. о присвоении секретарю судебного заседания Галского районного суда Кецбая Малузе Харитоновне классного чина «советник юстиции второго класса» (докладчик Квициния М.З.);

представление и.о. председателя Гагрского районного суда Республики Абхазия Аргун А.В. о присвоении помощнику судьи Гагрского районного суда Арсалия Наталье Геннадиевне классного чина «юрист второго класса» (докладчик Квициния М.З.);

представление и.о. председателя Гагрского районного суда Республики Абхазия Аргун А.В. о присвоении секретарю судебного заседания Гагрского районного суда Агрба Лиане Абхазгиреевне классного чина «советник юстиции третьего класса» (докладчик Квициния М.З.);

представление и.о. председателя Гагрского районного суда Республики Абхазия Аргун А.В. о присвоении секретарю судебного заседания Гагрского районного суда Ашуба Аните Алхасовне классного чина «юрист третьего класса» (докладчик Квициния М.З.);

представление и.о. председателя Сухумского районного суда Республики Абхазия Степанова А.Г. о присвоении секретарю судебного заседания Сухумского районного суда Кокоскерия Кристину Гариковне классного чина «юрист второго класса» (докладчик Квициния М.З.);

представление и.о. председателя Военного суда Республики Абхазия Гагулия Д.З. о присвоении секретарю судебного заседания Военного суда Жиба Лауре Датовне классного чина «юрист третьего класса» (докладчик Квициния М.З.);

представление председателя Сухумского городского суда Республики Абхазия Хасая Б.К. о присвоении помощнику судьи Сухумского городского суда Демерджиба Мадине Радиковне классного чина «советник юстиции третьего класса» (докладчик Квициния М.З.);

представление председателя Сухумского городского суда Республики Абхазия Хасая Б.К. о присвоении помощнику судьи Сухумского городского суда Кухалейшвили Мзие Вахтанговне классного чина «юрист первого класса» (докладчик Квициния М.З.);

представление председателя Сухумского городского суда Республики Абхазия Хасая Б.К. о присвоении помощнику судьи Сухумского городского суда Писаренко Алене Игоревне классного чина «юрист второго класса» (докладчик Квициния М.З.);

представление председателя Сухумского городского суда Республики Абхазия Хасая Б.К. о присвоении секретарю судебного заседания Сухумского городского суда Маргания Ангелине Геннадиевне классного чина «юрист второго класса» (докладчик Квициния М.З.);

представление председателя Сухумского городского суда Республики Абхазия Хасая Б.К. о присвоении секретарю судебного заседания Сухумского городского суда Агрба Викторие Элизбаровне классного чина «юрист второго класса» (докладчик Квициния М.З.).