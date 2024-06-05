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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Новости Среда, 05 июня 2024 15:29
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ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Сухум. 5 июня 2024. Абхазия-Информ. Делегация Парламента Республики Абхазия во главе с заместителем спикера Ашотом Миносяном принимает участие в XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В составе делегации председатель Комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны Рашида Айба, зампредседателя Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Дмитрий Маршания и главный советник спикера по экономическим вопросам Нодар Шоуа.

Форум открылся сегодня и будет проходить с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге на площадке Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Он проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2006 года Форум проводится под патронатом и при участии президента Российской Федерации.

ПМЭФ – это площадка для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

В этом году Форум проходит под лозунгом «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста». Участники Форума будут работать по четырем тематическим направлениям: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство», «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие – приоритеты государства».

В Форуме принимают участие более 17 тысяч человек из 136 стран и территорий, а также 3400 представителей СМИ.

Парламентарии Республики Абхазия неоднократно становились участниками мероприятий Форума.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 05 июня 2024 15:31

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