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Абхазия Информ

ИРАКЛИЙ ТУЖБА: ДОКУМЕНТ НОСИТ ПРЕДВЗЯТЫЙ И АНГАЖИРОВАННЫЙ ХАРАКТЕР

Новости Среда, 05 июня 2024 15:58
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ИРАКЛИЙ ТУЖБА: ДОКУМЕНТ НОСИТ ПРЕДВЗЯТЫЙ И АНГАЖИРОВАННЫЙ ХАРАКТЕР

Сухум. 5 июня 2024. Абхазия-Информ. Генеральная Ассамблея ООН на 78-ой сессии в 17-й раз приняла резолюцию, признающую право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на возвращение в Абхазию и Южную Осетию. 

«Документ носит предвзятый и ангажированный характер, мы абсолютно не согласны с данными тезисами», так прокомментировал «Гал-Медиа» очередную резолюцию Генассамблеи ООН о статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев замминистра иностранных дел Ираклий Тужба.

«Ничего нового в этом документе мы не увидели. Мы считаем, что он носит предвзятый и ангажированный характер и мы абсолютно не согласны с данными тезисами. Республика Абхазия долгие годы добивается возможности представить свою делегацию на Генассамблее ООН, чтобы озвучить свою позицию по вопросу беженцев. Но, к сожалению, такой возможности нет, и пользуясь данными обстоятельствами, грузинские оппоненты ежегодно выносят данную резолюцию. К сожалению, с каждым годом увеличивается число стран, которые поддерживают эту резолюцию, так как многие представители стран имеют слабое представление о реальных процессах, происходящих в Абхазии», – сказал Ираклий Тужба.

В этом году документ поддержали 103 страны – это самая большая поддержка Грузии с 2008 года, когда резолюция впервые была внесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеей.

Армения впервые поддержала резолюцию. Несколько лет подряд страна не принимала участия в голосовании, ранее голосовала против. Азербайджан и Украина также поддержали резолюцию. Среди поддержавших оказались Аргентина и ЮАР. Соавторами документа в этом году выступили 64 страны.

Против в этот раз также голосовали девять стран – Россия, Сирия, Никарагуа, Зимбабве, Бурунди, Беларусь, Куба, Северная Корея и Мали. 53 государства воздержались, в том числе новый стратегический партнер Грузии – Китай.

 

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 05 июня 2024 16:01

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