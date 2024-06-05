АБХАЗО-РОССИЙСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ В СФЕРЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА

Сухум. 5 июня 2024. Абхазия-Информ. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялся круглый стол на тему «Практика прокурорского надзора за исполнением налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Абхазия». Мероприятие проведено в рамках реализации Программы сотрудничества между Генеральной прокуратурой Абхазии и Генеральной прокуратурой России на 2023-2024 годы.

От Генеральной прокуратуры Абхазии во встрече приняли участие заместитель начальника управления по надзору за исполнением законодательства Тарба Л.А., начальник отдела специалистов управления по надзору за исполнением законодательства Григорян А.М., прокурор названного управления Адлейба Г.Л. и прокурор Галского района Отырба А.З.

Российскую сторону представляли заместитель начальника управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики – начальник отдела по надзору за исполнением бюджетного законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации Ефимова К.А., старшие прокуроры отдела по надзору за исполнением бюджетного законодательства управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генеральной прокуратуры Российской Федерации Стрекин С.Н. и Арюхин А.Г.

Представители надзорных ведомств Абхазии и России обсудили полномочия прокуроров, практику прокурорской деятельности в сфере надзора за исполнением налогового и бюджетного законодательства.

Так, абхазская делегация в ходе встречи рассказала зарубежным коллегам о реализуемых сегодня приоритетах прокурорского надзора за исполнением налогового и бюджетного законодательства Республики Абхазия.

В свою очередь, представители российской делегации осветили основные нормы своего законодательства, регулирующие прокурорский надзор в сфере госзакупок при заключении государственных контрактов, общие направления прокурорского надзора в сфере реализации национальных проектов Российской Федерации в различных отраслях и направлениях развития государства, поделились практикой применения мер прокурорского реагирования, вынесенных по результатам проведенных проверок.

Состоявшаяся встреча стала очередным важным шагом в укреплении взаимодействия прокуратур Абхазии и России. По результатам встречи стороны отметили необходимость продолжения обмена опытом по обозначенным вопросам и выразили твердую нацеленность на всестороннее развитие абхазо-российских отношений в области борьбы с различными проявлениями преступности.