1079 ШКОЛЬНИКАМ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ НОВОАФОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ ПРИОБРЕЛ ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ

Сухум. 5 июня 2024. Абхазия-Информ. Одним из основных направлений деятельности Отдела Социального служения и благотворительности при монастыре святого апостола Симона Кананита в г. Новый Афон с момента своего основания в 2014 г. и по сегодняшний день является оказание помощи детям из уязвимых семей.

За 10 лет работы сотрудниками отдела приняты сотни заявлений об оказании различного рода помощи для детей. В их числе, заявления о приобретении медикаментов и оплаты дорогостоящего лечения несовершеннолетних; оплата транспортных расходов, связанных с выездом на лечение за пределы Республики Абхазия; приобретение продуктов питания, одежды, прочих вещей и др.

Одной из форм помощи является ежегодное приобретение школьной формы для детей из многодетных и малообеспеченных семей. С 2016 г. осуществлен закуп формы для 1079 детей из всех районов Республики Абхазия на общую сумму в размере 7 434 960 р.

Отдел Социального служения и благотворительности активно сотрудничает с различного рода благотворительными организациями, специализирующимися на оказании помощи нуждающимся семьям. В 2023 г. на благотворительные цели различным организациям общей суммой в 2 153 250 р. Из которых особо следует выделить материальную помощь подопечным детям КБФ «Ашана» в размере 800.000 р.; БФ «Доброе дело» 50.000 р.; БФ «Асаркиал» 300.000 р.; МОО «Апсар» 500.000 р.; БФ «ПИМО» 50.000 р. и др.

Благотворительной организации «Киараз» для размещения своего офиса в г. Сухум было передано в безвозмездное пользование здание по улице Воронова.

Также, налажено активное сотрудничество со специалистами из Службы социальной поддержки детей и семей, созданной в рамках программы Министерства труда.

Ежегодно в дни рождественских праздников проводится бесплатный детский спектакль, на котором собирается до 500 детишек и получает от Ново-Афонского монастыря подарки.

В Новоафонской средней школе под патронажем Новом-Афонского монастыря действует бесплатная для детей секция дзюдо, тренером которой является мастер спорта И. Гаделия.

Поддержка детей, была и остается очень важной частью социального служения Ново-Афонского монастыря, ведь с сожалением приходится констатировать, что количество нуждающихся в такой поддержке не становится меньше.