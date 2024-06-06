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Абхазия Информ

КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ НА РЕЗОЛЮЦИЮ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН

Новости Четверг, 06 июня 2024 12:27
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КОММЕНТАРИЙ МИД АБХАЗИИ НА РЕЗОЛЮЦИЮ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН

Сухум. 6 июня 2024. Абхазия-Информ. МИД Абхазии прокомментировал Резолюцию Генеральной ассамблеи ООН «Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии».

В МИД обратили внимание на очередную Резолюцию Генеральной Ассамблеей ООН – «Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии», принятую 4 июня 2024 года, в которой признается право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение домой.

«Самое серьезное разочарование вызывает тот факт, что данная резолюция ежегодно принимается без учета мнения и позиции абхазской стороны по данному вопросу. Как известно, на протяжении многих лет представители Республики Абхазия, в том числе в рамках работы Международных женевских дискуссий, пытаются добиться возможности представить собственную позицию по вопросу беженцев перед участниками Генеральной Ассамблеи ООН. К большому сожалению, все требования абхазской стороны обеспечить равные условия для всех заинтересованных сторон полностью игнорируются.

Данный документ, который ежегодно вносится на голосование Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Грузии носит откровенно предвзятый характер, сформирован без учета мнения всех сторон и не отражает реальную ситуацию в нашем регионе.

Становится очевидным, что так называемое международное сообщество своими односторонними действиями демонстрирует полное нежелание учитывать позицию Республики Абхазия по данному вопросу.

Призываем Генерального секретаря ООН проявить наконец политическую волю и обеспечить возможность участия представителей Республики Абхазия в работе профильных комитетов ООН.

Представители Республики Абхазия имеют полное право донести свою позицию до международного сообщества, что соответствует духу Устава ООН и основным демократическим принципам.

Призываем также грузинскую сторону отказаться от порочной практики продвижения указанной резолюции на полях Генассамблеи ООН и приступить к полноценному диалогу в рамках единственного действующего международного формата – Международных женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье», – говорится в комментарии МИД Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 06 июня 2024 12:45

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