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Абхазия Информ

СОСТОЯЛАСЬ ЖЕРЕБЬЕВКА БАСКЕТБОЛЬНОГО ДВОЕБОРЬЯ НА ИГРАХ БРИКС

Новости Четверг, 06 июня 2024 14:37
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СОСТОЯЛАСЬ ЖЕРЕБЬЕВКА БАСКЕТБОЛЬНОГО ДВОЕБОРЬЯ НА ИГРАХ БРИКС

Сухум. 6 июня 2024. Абхазия-Информ. По итогам жеребьевки команда Абхазии выступит на предварительном этапе в группе «А». Всего заявки на участие в турнире по баскетбольному двоеборью (фиджитал-баскетбол) среди мужчин подали 11 стран.

Наша команда стартует в группе «А», куда вошли: Сербия, Узбекистан, Армения, Бразилия, Абхазия, Россия.

В группе «Б» сыграют: Беларусь, ОАЭ, Колумбия, Туркменистан и Куба.

Соревнования по баскетбольному двоеборью 2х2 продлятся четыре дня – с 15 по 18 июня 2024 года.

Матч по баскетбольному двоеборью 2х2 состоит из двух частей - интерактивной и физической.

В интерактивной части матча по баскетбольному двоеборью 2х2 соревнование проходит в Симуляторе баскетбола по основным принципам Правил «Интерактивный баскетбол», где каждый игрок управляет одним виртуальным персонажем на паркете. Интерактивная часть матча ограничена 7 минутами «грязного» времени, после чего команды переходят к физической части матча. По окончании семиминутного отрезка времени атака может быть доиграна на усмотрение технического судьи.

В физической части матча по баскетбольному двоеборью 2х2 соревнование проходит на баскетбольной площадке на одно кольцо теми же двумя командами из 2 игроков и максимум одного запасного в каждой.

Цель каждой команды – забросить мяч в корзину и помешать другой команде забросить его. Физическая часть матча начинается со счетом, набранным в интерактивной части для каждой из команд, а ограничивается 7 минутами, 5 из которых «грязного» времени, а 2 «чистого». Результат матча – единица турнирной таблицы или сетки соревнований.

Команда, которая набрала большее количество очков по окончании игрового времени, считается победителем. Если к концу игрового времени счет равный, назначается серия штрафных бросков, по результатам которой должен быть определен победитель в матче.

Соревнование состоит из группового этапа и финала четырех.

Все участники делятся на группы по 6 (шесть команд) и играют по одному матчу с каждым соперником в своей группе.За победу в групповом этапе команда получает два очка рейтинга, а за поражение – 1 очко рейтинга и за неявку и техническое поражение 0 очков рейтинга.

Если у нескольких команд равное количество очков рейтинга, то в итоговой таблице выше расположена та команда, у которой больше побед в личных встречах со спорящими командами.

Если у нескольких команд равное количество очков рейтинга, равное количество побед в личных встречах, то в итоговой таблице выше расположена та команда, у которой больше среднее арифметическое разницы забитых / пропущенных очков в личных встречах. Если у нескольких команд равное количество очков рейтинга, равное количество побед в личных встречах, среднее арифметическое разницы забитых / пропущенных очков в личных встречах, то назначаются дополнительные матчи между спорящими командами.

В финал четырех соревнования проходят по две лучших команды из каждой группы согласно рейтингу по итогам группового этапа.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 06 июня 2024 14:48

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