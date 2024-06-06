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Абхазия Информ

В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПАМЯТИ ЭДУАРДА ПИЛИЯ

Новости Четверг, 06 июня 2024 14:54
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В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПАМЯТИ ЭДУАРДА ПИЛИЯ

Сухум. 6 июня 2024. Абхазия-Информ. Во Дворце спорта имени Сергея Багапш стартовал Открытый республиканский турнир по волейболу среди мужских команд памяти первого президента Федерации волейбола Абхазии Эдуарда Пилия. В турнире принимает участие шесть команд из Северной и Южной Осетии, Луганской Народной Республики, Туапсе, Невинномысска, команда Гагры и Сухума.

На торжественной церемонии открытия команды поприветствовали председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, президент Национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба, президент Федерации волейбола Абхазии Аслан Тыркба и сын Эдуарда Пилия, глава Администрации Галского района Константин Пилия.

Затем, перед участниками выступил Государственный детский хореографический ансамбль «Абаза».

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация волейбола Абхазии.

Эдуард Константинович Пилия родился 26 августа 1937 года – абхазский государственный, политический и общественный деятель, экс-министр связи Республики Абхазия, заслуженный связист Абхазской АССР, бывший генеральный директор ГК «Абхазсвязь», член высшего политического совета Компартии Абхазии, первый президент Федерации волейбола Республики Абхазия, почетный мастер спорта РА по волейболу, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени. Ушел из жизни 25 июля 2012 года.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 06 июня 2024 14:55

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