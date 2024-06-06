В КАБМИНЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ ЧЕРНОМОРЭНЕРГО

Сухум. 6 июня 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб принял первого заместителя гендиректора, главного инженера РУП «Черноморэнерго» Тенгиза Гирджинба. На встрече обсудили работы, проводимые на подстанции «Цандрыпш-тяга».​ Из-за дефицита трансформаторной мощности станции зимой, при прохождении электропоезда, ​ приходилось вводить​ дополнительные ограничения на подачу электроэнергии населению, что доставляло большие проблемы жителям Цандрыпша и Гечрыпша.

Капитальный ремонт трансформатора, который ранее вышел из строя, был произведен специалистами «Черноморэнерго». В данное время идут пусконаладочные работы, которые планируют завершить до конца июня.

После этого, по словам Тенгиза Гирджинба, качество электроснабжения жителей близлежащих от железной дороги домов значительно улучшится.

Предварительная стоимость проводимых работ – 65 млн рублей. Республиканским бюджетом выделено 10 млн рублей, бюджетом Гагрского района – 10 млн рублей. Также АЖД перечислит 10 млн рублей. Остальные расходы взяло на себя РУП «Черноморэнерго».

Об этом сообщает сайт правительства.