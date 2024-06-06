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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ АБХАЗИИ И СИРИИ

Новости Четверг, 06 июня 2024 18:28
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ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ АБХАЗИИ И СИРИИ

Сухум. 6 июня 2024. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммад Али принял руководителя отдела внешних связей Национальной детской организации Сирии «Аль-Баас» Нааму Шадуд.

В ходе встречи, Наама Шадуд рассказала о деятельности организации, различных мероприятиях, которые проводятся с детьми, и ее целях, которые заключаются в физической и интеллектуальной подготовке сирийских детей и укреплении национальных и моральных ценностей в их памяти.

В свою очередь, Мухаммад Али отметил, что одним из приоритетных направлений президента Республики Абхазия Аслана Бжания и правительства является забота и защита прав каждого ребенка, так как дети любой страны являются наследием и залогом будущего страны.

Посол Республики Абхазия высоко оценил деятельность и большую роль организации и подчеркнул необходимость развития механизма сотрудничества, направленного на обмен делегациями детей из обеих стран.​

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 06 июня 2024 18:30

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