В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАБОТЫ КРИЗИСНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Сухум. 6 июня 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб принял представителей Кризисного центра для детей Каму Гопия, Элану Кортуа и Каму Аргун. На встрече обсудили деятельность центра для детей, оказавшихся в сложной ситуации.
Центр был создан в апреле 2024 года. Пока подопечными центра являются шестеро детей. В центре дети находятся на постоянной основе и им оказывается социальная и психологическая помощь.
Проект осуществляется благотворительными организациями «Киараз» и «Панорама». Оплату за аренду помещения в Гулрыпшском районе взяло на себя государство.
Представители центра рассказали о своей работе, о взаимодействии с органами опеки администраций городов и районов и Министерством соцобеспечения.
Александр Анкваб отметил важность проводимой сотрудниками центра работы и обещал помощь органов власти в осуществлении деятельности.
Об этом сообщает сайт Кабмина.
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