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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАБОТЫ КРИЗИСНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Новости Четверг, 06 июня 2024 18:34
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В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАБОТЫ КРИЗИСНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Сухум. 6 июня 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб принял представителей Кризисного центра для детей Каму Гопия, Элану Кортуа и Каму Аргун.  На встрече обсудили деятельность центра для детей, оказавшихся в сложной ситуации.

Центр был создан в апреле 2024 года. Пока подопечными центра являются шестеро детей. В центре дети находятся на постоянной основе и им оказывается социальная и психологическая помощь.

Проект осуществляется благотворительными организациями «Киараз» и «Панорама». Оплату за аренду помещения в Гулрыпшском районе взяло на себя государство.

Представители центра рассказали о своей работе, о взаимодействии с органами опеки администраций городов и районов и Министерством соцобеспечения.

Александр Анкваб отметил важность проводимой сотрудниками центра работы и обещал помощь органов власти в осуществлении деятельности.

Об этом сообщает сайт Кабмина.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 06 июня 2024 18:36

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