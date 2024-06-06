В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАБОТЫ КРИЗИСНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Сухум. 6 июня 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб принял представителей Кризисного центра для детей Каму Гопия, Элану Кортуа и Каму Аргун. На встрече обсудили деятельность центра для детей, оказавшихся в сложной ситуации.

Центр был создан в апреле 2024 года. Пока подопечными центра являются шестеро детей. В центре дети находятся на постоянной основе и им оказывается социальная и психологическая помощь.

Проект осуществляется благотворительными организациями «Киараз» и «Панорама». Оплату за аренду помещения в Гулрыпшском районе взяло на себя государство.

Представители центра рассказали о своей работе, о взаимодействии с органами опеки администраций городов и районов и Министерством соцобеспечения.

Александр Анкваб отметил важность проводимой сотрудниками центра работы и обещал помощь органов власти в осуществлении деятельности.

Об этом сообщает сайт Кабмина.