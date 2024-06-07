АСЛАН БЖАНИЯ УЧАСТВУЕТ В ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Сухум. 7 июня 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принимает участие в XXVII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня 2024 года в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

В рамках работы Форума Аслан Бжания встретился с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком, губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, главой Республики Башкортостан Радием Хабировым, главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым, а также с главами республик Северо-Кавказского федерального округа.

В ходе встреч обсуждались ключевые вопросы, касающиеся двустороннего экономического сотрудничества, включая развитие торгово-экономических связей в сфере инвестиций и инфраструктурных проектов, туризма, науки и проч. Встречи направлены на укрепление двустороннего экономического сотрудничества.

Сегодня Аслан Бжания и делегация из Абхазии примут участие в пленарном заседании ПМЭФ, на котором выступит президент Российской Федерации Владимир Путин.

Об этом сообщает сайт главы государства.