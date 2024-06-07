В ТПП ОБСУДИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИЛЬДИЙ

На встрече обсуждалась работа некоммерческих партнёрств за 2023 и первый квартал 2024 года, предложения по улучшению работы гильдий, ассоциаций и союзов, а также план работы до конца 2024 года.

Сухум. 7 июня 2024. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палате Абхазии прошла встреча с участием председателей гильдий – кондитеров, фармацевтов, пекарей, НП «Ассоциация женщин-предпринимателей Абхазии» и «Абхазский союз туризма».

Вице-президент ТПП Лана Киут поделилась информацией о текущем состоянии дел и подчеркнула необходимость возобновления активных действий в рамках работы гильдий и некоммерческих партнерств.

Председатель НП «Абхазский союз туризма» Калягина Анна считает, что за последние время их организацией было сделано немало.

«Период пандемии COVID-19 научил нас работать в онлайн-формате, благодаря чему большая часть совещаний теперь проходит дистанционно. Мы плотно поддерживаем контакт с Ассоциацией отельеров города Сочи и Краснодарского края, регулярно проводим онлайн мастер-классы. В ближайшее время запланировано проведение выставки HoReCa в городе Гагре, а также организация конференции на тему «Курортология в Абхазии». Ведутся переговоры о подписании соглашений с РБК и Макс Медиа», – сообщила Калягина.

Председатель «Гильдии кондитеров» Лиана Биджба поделилась впечатлениями о недавно организованной ТПП ярмарке «Праздник сладости». Она отметила высокий уровень подготовки и проведения мероприятия, масштаб, а также его эстетическое оформление и выразила готовность способствовать дальнейшему привлечению участников. Был также поднят вопрос выявления кондитеров, работающих без официальной регистрации формы собственности.

Председатель «Гильдии фармацевтов» Кристина Кишмария, выразила своё беспокойство по поводу того, что аптеки начинают восприниматься, как обычные магазины. Кроме того, с увеличением числа аптек, наблюдается дефицит квалифицированных специалистов. Она подчеркнула необходимость повышения квалификации на местах или направления фармацевтов на дополнительное обучение.

Был поднят и вопрос необходимости открытия лаборатории по проверке качества лекарств. Кишмария затронула тему влияния санкций на фармацевтическую сферу РФ, в связи с чем возник дефицит импортных препаратов, а производимые в Казахстане лекарства, не всегда соответствует стандартам качества.

По мнению председателя НП «Гильдия пекарей» Эдуарда Аристава, несмотря на рост числа пекарен, качество хлеба стало хуже. При этом, государственное регулирование цен на хлеб не успевает адаптироваться к изменениям стоимости бензина, муки и других продуктов, что вынуждает производителей экономить на качестве и с этой проблемой отрасль сталкивается уже десять лет. Он высказался за необходимость контроля за хлебопечением со стороны государства.

Представляющая НП «Ассоциация женщин-предпринимателей Абхазии» юрист Эсма Кортава отметила, что с наступлением теплого сезона Абхазия оживает, все сферы деятельности начинают функционировать и в этот период особенно заметна активность женщин-предпринимателей. Встречи представителей женского бизнес-сообщества служат платформой для обмена опытом и информацией, способствует развитию бизнеса и укреплению связей между предпринимательницами.

Подводя итоги встречи, ее участники пришли к единому мнению, что контроль со стороны государства в рассмотренных сферах деятельности остаётся недостаточным, отсутствуют механизмы, регулирующие коммерческую деятельность, что обусловлено пробелами в законодательстве.

Поэтому, крайне необходимо разработать и внедрить соответствующие законы, обеспечив тем самым справедливую конкуренцию и защиту прав потребителей.

Руководители гильдий и НП поблагодарили руководство ТПП за организованную для них встречу и отметили, что палата – это единственная площадка, на которой можно обсудить проблемы ведения бизнеса и получить поддержку в решении наболевших проблем.

Во встрече приняли участие начальник Управления по работе с членами ТПП, предприятиями и общественными организациями Кира Зекир-оглы и юрист палаты Дзирасса Дзидзария.