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Абхазия Информ

У ЖИТЕЛЯ С. УАРЧА ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО И ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО

Новости Пятница, 07 июня 2024 15:03
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У ЖИТЕЛЯ С. УАРЧА ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО И ПСИХОТРОПНОЕ ВЕЩЕСТВО

Сухум. 7 июня 2024. Абхазия-Информ. Оперативно-профилактические мероприятия провели сотрудники уголовного розыска Гулрыпшского РОВД, в результате чего на территории церкви в п. Дранда Гулрыпшского района был задержан Ломия Омар Манолисович 1994 г.р.

При личном досмотре у мужчины был обнаружен и изъят заизолированный сверток с камнем внутри, а также медицинский шприц с наркотическим средством «Метадон» и капсулы психотропного вещества «Прегабалин».

Сам гражданин Ломия на момент задержания находился в состоянии наркотического опьянения препаратами «Метадон» и «Марихуана», за что в настоящее время отбывает 15 суток административного ареста.

По факту незаконного приобретения и хранения запрещенных веществ в отношении Омара Ломия группой дознания отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району возбуждено уголовное дело, по которому проводится расследование.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 07 июня 2024 15:06

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