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Абхазия Информ

ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «ЧИСТЫЙ ГОРОД»

Новости Пятница, 07 июня 2024 15:07
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ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «ЧИСТЫЙ ГОРОД»

Сухум. 7 июня 2024. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение о проведении общегородской акции «Чистый город». Акция будет проведена 28 июня в целях наведения санитарного порядка и благоустройства территории города Сухум.

Распоряжением создан городской штаб по организации работ и проведению акции. Начальникам муниципальных учреждений Администрации города поручено привлечь население к участию в акции, а также рекомендовать владельцам частной собственности провести санитарную уборку закрепленных территорий.

Департаменту экономики и транспорта поручено рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям организовать и провести работы по уборке и благоустройству на закрепленных территориях.

Администрация города Сухум обращается к государственным учреждениям и организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и жителям принять участие в акции.

Финансирование подготовки и проведения акции поручено Управлению финансов города Сухум.

Департамент ЖКХ выступит ответственными за организацию и обеспечение участников акции мешками для сбора мусора, инвентарём, перчатками, транспортом для вывоза и размещения ТБО на полигоне.

Об этом сообщает сайт столицы.

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