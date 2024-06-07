ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «ЧИСТЫЙ ГОРОД»
Сухум. 7 июня 2024. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение о проведении общегородской акции «Чистый город». Акция будет проведена 28 июня в целях наведения санитарного порядка и благоустройства территории города Сухум.
Департаменту экономики и транспорта поручено рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям организовать и провести работы по уборке и благоустройству на закрепленных территориях.
Администрация города Сухум обращается к государственным учреждениям и организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и жителям принять участие в акции.
Финансирование подготовки и проведения акции поручено Управлению финансов города Сухум.
Департамент ЖКХ выступит ответственными за организацию и обеспечение участников акции мешками для сбора мусора, инвентарём, перчатками, транспортом для вывоза и размещения ТБО на полигоне.
Об этом сообщает сайт столицы.
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