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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БЕГА

Новости Пятница, 07 июня 2024 15:39
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В СУХУМЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БЕГА

Сухум. 7 июня 2024. Абхазия-Информ. Федерацией легкой атлетики Абхазии на Республиканском стадионе города Сухум проведены соревнования, в программе которых были дистанции на 300, 800, 1000 и 1500 метров по пяти возрастным группам.

Среди спортсменов 2008-2009 годов рождения на 1500 метров первые места заняли: Дамир и Лолита Хмаил, вторые места заняли Дживан Дживиликян и Даниела Адлейба, третьими стали Даниил Берзения и Анастасия Клюбина.

Среди спортсменов 2010-2011 годов рождения на дистанции 1000 метров победителями стали Сабри Нанба и Лолита Хмаил, вторые места заняли Алексей Бондарь и Адель Акуция, третьими стали Давид Дживиликян и София Яркеева.

Среди спортсменов 2012-2013 годов рождения на дистанции 800 метров первые места заняли: Эмир Габуния и Даниэла Туркия, вторые места заняли Адриан Мазов и София Тарба, третьи места заняли Эрик Асланян и Ксения Безрукова.

Среди спортсменов 2014-2015 годов рождения на дистанции 300 метров первые места заняли Эрнесто Ахуба и София Чаабал, вторые места заняли Амир Торанлы и Анна Шинкуба, третьи места заняли Эрвин Асланян и Маяна Ашхаруа.

Среди спортсменов 2016-2017 годов рождения и моложе на дистанции 300 метров победителями стали Лука Барганджия и Адель Папба, вторые места заняли Роберт Торосян и Мия Сангулия, бронзовыми призерами стали Нарек Бостанджян и Эвелина Ахуба.

Легкоатлеты города Сухум присоединились к беговому событию в 2016 году по инициативе тренера Лолиты Назарс.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 07 июня 2024 16:57

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