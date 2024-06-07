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Абхазия Информ

ЭЛЬВИРА ТОДУА В ЖФК ЦСКА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МАТЧЕ ЗА WINLINE СУПЕРКУБОК-2024

Новости Пятница, 07 июня 2024 16:57
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ЭЛЬВИРА ТОДУА В ЖФК ЦСКА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МАТЧЕ ЗА WINLINE СУПЕРКУБОК-2024

Сухум. 7 июня 2024. Абхазия-Информ. Наша соотечественница Эльвира Тодуа в составе женской футбольной команды ЦСКА примет участие в матче за Winline Суперкубок-2024 против ЖФК «Зенит». Матч за Суперкубок пройдет 8 июня на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Будет борьба. Очень много борьбы. Борьба характеров, борьба настойчивости. Возможно, что матч будет на самый зрелищный, что не будет много голов. Но будет борьба на поле. Когда обе команды хотят выиграть, на первое место выходит характер. Будем биться. А в целом, ожидаем красивой обстановки, много зрителей», – сказала Эльвира Тодуа.

Год назад команды также встречались в борьбе за титул, обладатель трофея определился в серии пенальти, в которой голкиперу «Зенита», появившейся на поле за минуту до финального свистка, удалось отразить два удара и принести команде победу.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 07 июня 2024 16:58

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