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Абхазия Информ

НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С ТАЙНИКОМ

Новости Пятница, 07 июня 2024 16:59
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НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С ТАЙНИКОМ

Сухум. 7 июня 2024. Абхазия-Информ. Сотрудники таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни совместно с пограничниками в ходе контроля транспортных средств остановили легковой автомобиль «ВАЗ 21099», прибывший из Абхазии.

По результатам осмотра машины с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК), при последующем досмотре была обнаружена табачная продукция, перевозимая с сокрытием.

«Тайник с сигаретами был обнаружен под обшивкой потолка транспортного средства, – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков. – На табачной продукции, изготовленной в Объединенных Арабских Эмиратах, не было обязательной маркировки и акцизных марок РФ».

В тайнике пытались провезти 140 пачек (2800 штук) сигарет марки «BUSINESS ROYALS». Кроме того, при проведении таможенного контроля транспортного средства, по результатам проверки документов было установлено, что водитель, якобы по ошибке, предъявил свидетельство о регистрации, не относящееся к данному автомобилю. Согласно полученной из органов ГИБДД информации, используемый в качестве тайника автомобиль, снят с регистрационного учета.

Табачная продукция и машина изъяты. По фактам незаконного перемещения сигарет и транспортного средства возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и ст.16.3 КоАП России. Проводится расследование.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 07 июня 2024 17:00

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