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Абхазия Информ

ГАГРА ВОШЛА В ТОП-10 ПОПУЛЯРНЫХ МЕСТ ОТДЫХА У РОССИЯН

Новости Пятница, 07 июня 2024 17:14
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ГАГРА ВОШЛА В ТОП-10 ПОПУЛЯРНЫХ МЕСТ ОТДЫХА У РОССИЯН

Сухум. 7 июня 2024. Абхазия-Информ. Абхазская Гагра стала одним из наиболее востребованных среди россиян курортов для отдыха в отелях, список топ-10 мест составил сервис Tvil.ru. Рейтинг актуален на июнь 2024 года. Гагра заняла в нем 10-е место. Средняя стоимость ночи в гостинице в Гагре составляет 3692 рублей. Туристы, как правило, предпочитают проводить там неделю.

Лидер списка – Сочи. В топ-3 также вошли Анапа и Санкт-Петербург.

В целом в перечне больше всего курортов Краснодарского края. Кроме Сочи и Анапы, это Геленджик, Кабардинка и Ейск. Крым представлен Ялтой и Феодосией. Фигурирует в рейтинге и Москва.

Напомним, в начале мая сообщалось, что отдых в Абхазии станет самым бюджетным пляжным направлением на лето 2024. Провести отпуск на море в Абхазии обойдется дешевле, чем в Сочи и даже чем в Дагестане.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 07 июня 2024 17:16

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