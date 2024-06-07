Сухум. 7 июня 2024. Абхазия-Информ. По приглашению Министерства туризма Республики Абхазия, в течение двух недель многодетные семьи военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, провели отпуск на курорте «Пицунда». Данная поездка стала возможной благодаря организованной российскими властями программе поддержки, пишет Sputnik Абхазия.

«Они отмечают гостеприимство и дружелюбие местных жителей. Условия проживания на «Курорте Пицунда» также получили высокую оценку. Экскурсоводы и организация отдыха были оценены высоко», – делятся впечатлениями участники поездки.

Вдовы погибших военнослужащих с теплотой отзываются о своих супругах, называя их самыми лучшими. Безусловно, трагедия, постигшая их семьи, вызывает сильные эмоции. Тем не менее, они отмечают поддержку, оказываемую боевыми товарищами, родственниками, друзьями и государством.

Возможность провести отпуск в Абхазии стала для этих семей не только приятным времяпрепровождением, но и важным моральным подспорьем в их непростой жизненной ситуации. Отдых в комфортных условиях «Курорта Пицунда» и общение с гостеприимными абхазцами помогли им отвлечься от тягот повседневной жизни и восстановить душевные силы.

Организация такого рода поездок является частью масштабной программы социальной поддержки семей погибших военнослужащих, реализуемой российскими властями. Подобные мероприятия призваны не только оказать им необходимую помощь, но и продемонстрировать высокую оценку со стороны государства и общества подвигу защитников Отечества.

Отдых многодетных семей в Абхазии стал ярким примером реализации этой важной государственной задачи. Положительные отзывы участников поездки служат свидетельством успешности предпринимаемых мер и их востребованности среди нуждающихся граждан.

https://publicdiplomacy.su/v-pitsunde-otdohnuli-mnogodetnye-semi-pogibshih-v-svo-boytsov-kaluzhskoy-oblasti