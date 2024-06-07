 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ПИЦУНДЕ ОТДОХНУЛИ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ПОГИБШИХ В СВО БОЙЦОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости Пятница, 07 июня 2024 17:16
Оцените материал
(0 голосов)
В ПИЦУНДЕ ОТДОХНУЛИ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ПОГИБШИХ В СВО БОЙЦОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 7 июня 2024. Абхазия-Информ. По приглашению Министерства туризма Республики Абхазия, в течение двух недель многодетные семьи военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, провели отпуск на курорте «Пицунда». Данная поездка стала возможной благодаря организованной российскими властями программе поддержки, пишет Sputnik Абхазия.

«Они отмечают гостеприимство и дружелюбие местных жителей. Условия проживания на «Курорте Пицунда» также получили высокую оценку. Экскурсоводы и организация отдыха были оценены высоко», делятся впечатлениями участники поездки.

Вдовы погибших военнослужащих с теплотой отзываются о своих супругах, называя их самыми лучшими. Безусловно, трагедия, постигшая их семьи, вызывает сильные эмоции. Тем не менее, они отмечают поддержку, оказываемую боевыми товарищами, родственниками, друзьями и государством.

Возможность провести отпуск в Абхазии стала для этих семей не только приятным времяпрепровождением, но и важным моральным подспорьем в их непростой жизненной ситуации. Отдых в комфортных условиях «Курорта Пицунда» и общение с гостеприимными абхазцами помогли им отвлечься от тягот повседневной жизни и восстановить душевные силы.

Организация такого рода поездок является частью масштабной программы социальной поддержки семей погибших военнослужащих, реализуемой российскими властями. Подобные мероприятия призваны не только оказать им необходимую помощь, но и продемонстрировать высокую оценку со стороны государства и общества подвигу защитников Отечества.

Отдых многодетных семей в Абхазии стал ярким примером реализации этой важной государственной задачи. Положительные отзывы участников поездки служат свидетельством успешности предпринимаемых мер и их востребованности среди нуждающихся граждан.

https://publicdiplomacy.su/v-pitsunde-otdohnuli-mnogodetnye-semi-pogibshih-v-svo-boytsov-kaluzhskoy-oblasti

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 07 июня 2024 17:19

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГАГРА ВОШЛА В ТОП-10 ПОПУЛЯРНЫХ МЕСТ ОТДЫХА У РОССИЯН АТОР: ТУРЫ В АБХАЗИЮ В ИЮНЕ ПОДОРОЖАЛИ НА 29% ПО СРАВНЕНИЮ С МАЕМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.