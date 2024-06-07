АТОР: ТУРЫ В АБХАЗИЮ В ИЮНЕ ПОДОРОЖАЛИ НА 29% ПО СРАВНЕНИЮ С МАЕМ
Сухум. 7 июня 2024. Абхазия-Информ. Согласно данным АТОР, средний чек на туры в Абхазию в июне увеличился на 29% по сравнению с маем в связи с началом туристического сезона и увеличением средней продолжительности пребывания. В среднем, тур включает перелет и стоит около 96 300 рублей при среднем количестве туристов в заявке в 2,4 человека и средней длительности в 7 ночей.
По данным статистики от «Слетать.ру», наибольшее количество туров в Абхазию в июне приходится на Гагру (45%), за ним следует Пицунда (28%), а также Гудаутский район и Сухум (13% и 11% соответственно).
Прогнозируется, что в летние месяцы в Абхазию могут прибыть до 1,15 миллиона туристов из России, при этом 40% из них будут однодневными экскурсантами из Сочи.
Ожидается общее увеличение туристического потока в Абхазию на 15%.
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