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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ ПРИСТУПИЛ К РАССМОТРЕНИЮ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОПРАВОК

Новости Пятница, 07 июня 2024 17:28
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ПАРЛАМЕНТ ПРИСТУПИЛ К РАССМОТРЕНИЮ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОПРАВОК

Сухум. 7 июня 2024. Абхазия-Информ. По инициативе спикера Парламента Лаши Ашуба и председателя Комитета по государственно-правовой политике Даута Хутаба состоялись парламентские слушания по обсуждению проекта Конституционного закона Республики Абхазия о поправке к Конституции Республики Абхазия «О законодательной и исполнительной власти». Данным законопроектом предлагаются поправки, связанные с вопросами взаимоотношений исполнительной и законодательной власти и перераспределением полномочий между ними. Документ внесен в Парламент президентом Республики Абхазия с учетом части предложений, представленных Комиссией по конституционной реформе, созданной в 2020 году.

В слушаниях приняли участие представитель президента в Парламенте Батал Айба, председатель Верховного суда Саида Бутба, члены Комиссии по конституционной реформе Батал Табагуа, Гиви Габния, Астамур Тания и Олег Папаскир.

Проект Конституционного закона о поправке к Конституции Республики Абхазия предусматривает упразднение Кабинета министров – коллегиального органа, формируемого президентом, что повлечет за собою и упразднение должностей премьер-министра и вице-премьеров. Предлагается дополнить Конституцию нормами, устанавливающими порядок назначения министров по согласованию с Парламентом Абхазии.

В рамках представленного законопроекта за президентом устанавливается право на роспуск Парламента и назначение новых парламентских выборов, если после трехкратного отклонения Парламентом представленных кандидатур министров более одной трети должностей министров остаются вакантными. В связи с этим законопроект определяет порядок назначения даты выборов в Парламент Республики Абхазия.

За президентом закрепляются полномочия по утверждению структуры центральных органов исполнительной власти Республики Абхазия.

Рассмотренный законопроект предлагает определить полномочия вице-президента отдельным законом.

Проект Конституционного закона о поправке к Конституции Республики Абхазия «О законодательной и исполнительной власти» в целом вызвал одобрение депутатов, но были высказаны мнения о том, что он требует дальнейшей доработки и внесения ряда изменений. Парламент продолжит работа над данным законопроектом.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 07 июня 2024 17:34

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