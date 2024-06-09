ЖИТЕЛЮ СУХУМА ПРЕДЪЯВЛЕНО ОБВИНЕНИЕ В ХИЩЕНИЯХ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Сухум. 9 июня 2024. Абхазия-Информ. Серия краж, имевших место в г. Сухум раскрыта в результате оперативно-розыскных и следственно-оперативных мероприятий сотрудниками столичного управления внутренних дел. На тот момент подозреваемый – житель Сухума Беслан Авидхба был задержан. Более месяца шло следствие по семи эпизодам преступных деяний, совершенных данным гражданином.

Как прокомментировал следователь СО УВД по г. Сухум Зефик Инапшба, в производстве данного подразделения находится уголовное дело по обвинению Авидзба Беслана Джониковича, 1997 года рождения, в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «б» и «в» части 2 статьи 155, пунктом «б» части 4 статьи 155, частью 3 статьи 155, частью 3 статьи 29 – пунктами «б» и «в» части 2 статьи 155, частью 3 статьи 155, пунктом «б» части 4 статьи 155 и частью 3 статьи 29 – пунктами «б» и «в» части 2 статьи 155 УК Республики Абхазия.

Органом предварительного расследования гражданин Авидзба обвиняется в том, что примерно в 03 часа 00 минут 24 апреля 2024 года, находясь в городе Сухум, путем отжатия входной двери, незаконно проник в помещение продуктового магазина «Ваниль», расположенного по улице Джанашия, где совершил тайное хищение чужого имущества. А именно – денежные средства в размере 51.000 рублей различным номиналом купюр, алкогольную продукцию на общую сумму 30.000 рублей и табачные изделия на общую сумму 185.000 рублей, после чего, продолжая свои преступные намерения, проник в служебное помещение, откуда тайно похитил видеорегистраторы в количестве – 2-х штук на общую сумму 285 000 рублей.

Он же, 25 апреля 2024 года, примерно в 03 часа 00 минут, в городе Сухум, имея корыстный преступный умысел, направленный на быстрое и незаконное обогащение, путем отжатия металлической рольставни и входной пластиковой двери с помощью стамески, незаконно проник в помещение продуктового магазина «Хом Фуд», расположенный по улице Услара, откуда похитил денежные средства в размере 5.000 рублей.

02 мая 2024 года, в отношении Авидзба Беслана Джониковича Сухумским городским судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Далее, в ходе предварительного следствия были установлены факты совершения преступлений, о которых ранее органу предварительного следствия ничего известно не было. А именно, 11 апреля 2024 года Авидзба Беслан Джоникович, находясь в городе Сухум, в результате внезапно возникшего преступного умысла, направленного на быстрое и незаконное обогащение, путем свободного доступа незаконно проник в помещение ресторана быстрого питания «Burrito», расположенного по улице Ардзинба, где из кассового аппарата совершил тайное хищение денежных средств в крупном размере, на общую сумму 52.000 рублей.

Он же, 11 апреля 2024 года, находясь в городе Сухум, в непосредственной близости от магазина бытовой химии «Ламинат» по улице Калмыкова, где, используя в качестве орудия преступления имеющейся при себе кухонный нож, попытался отжать входную дверь. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как орудие преступления сломалось.

Он же, 14 апреля 2024 года в городе Сухум, путем отжатия рольставней и пластиковой двери незаконно проник в помещение аптеки «Пилюля», расположенной по Проспекту Аиааира, где из кассового аппарата совершил тайное хищение денежных средств в размере 35.000 рублей, после чего продолжая свои преступные намерения совершил тайное хищение ноутбука фирмы «НР» стоимостью 30.000 рублей.

Он же, 16 апреля 2024 года, находясь в городе Сухум, путем отжатия рольставней и пластиковой двери незаконно проник в помещение аптеки «Пульс» по улице Гулия, где совершил тайное хищение денежных средств на общую сумму 175.109 рублей, а также телефон фирмы «Nokia» стоимостью 1.990 рублей.

19 апреля 2024 года обвиняемый в результате внезапно возникшего преступного умысла, направленного на быстрое и незаконное обогащение, находясь в непосредственной близости с продуктовым магазином «Аданга» по улице Абазинская в г. Сухум, отжал рольставни, однако довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как проникнуть в помещение продуктового магазина помешала металлическая решетка, установленная на входной двери.

На сегодняшний день уголовные дела по факту тайного хищения чужого имущества из ресторана быстрого питания «Буррито» и аптеки «Пульс» выделены в отдельное производство, а в последующем будут соединены с основным уголовным делом и направлены в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу.

Об этом сообщает сайт МВД.