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Абхазия Информ

ПРОВОДИТСЯ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ФАКТУ ПОДЖОГА ДЕГУСТАЦИОННОГО ЗАЛА В П. БЗЫПТА

Новости Воскресенье, 09 июня 2024 15:41
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ПРОВОДИТСЯ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ФАКТУ ПОДЖОГА ДЕГУСТАЦИОННОГО ЗАЛА В П. БЗЫПТА

Сухум. 9 июня 2024. Абхазия-Информ. К уголовной ответственности по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 164 УК РА привлечены две уроженки Краснодарского края – Прокопенко Оксана Алексеевна, 1984 г.р. и Асророва Ольга Сергеевна, 1981 г.р., временно проживающие в п. Бзыпта Гагрского района.

Согласно материалам уголовного дела, гражданка Асророва 23 мая текущего года примерно в 03.40 час. в п. Бзыпта Гагрского района по ул. Эшба, действуя единым преступным умыслом совместно с гражданкой Прокопенко с целью уничтожения чужого имущества путем поджога, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих деяний, прибыв к дегустационному залу «Винный погреб», расположенного по центральной трассе Псоу-Ингур, умышленно совершили поджог подсобного помещения данного объекта, тем самым причинив имущественный ущерб потерпевшему на общую сумму 2.000.000 рублей. В результате пожара сгорело помещение, оборудование и продукты, находившиеся внутри.

Злоумышленницы были установлены и задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УВД по Гагрскому району.

В отношении фигуранток уголовного дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование проводит следственный отдел районного управления внутренних дел.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Воскресенье, 09 июня 2024 15:42

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