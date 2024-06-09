АВАРИЯ НА ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛИНИИ ОЧАМЧЫРА 220 КВ

Сухум. 9 июня 2024. Абхазия-Информ. Из-за неблагоприятных погодных условий около 7 утра была повреждена высоковольтная линия Очамчыра 220 кВ. Без подачи электроэнергии остались ПС Сухум-1, ПС Сухум-2, центральная и западная часть Сухумского района, а также Гудаутский и Гагрский районы. Аварийные службы РУП Черноморэнерго приступили к ремонтным работам.

К часу дня авария на ВЛ Очамчыра-220 была ликвидирована. Энергоснабжение по этой линии восстановлено.