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Абхазия Информ

АВАРИЯ НА ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛИНИИ ОЧАМЧЫРА 220 КВ

Новости Воскресенье, 09 июня 2024 15:56
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Сухум. 9 июня 2024. Абхазия-Информ. Из-за неблагоприятных погодных условий около 7 утра была повреждена высоковольтная линия Очамчыра 220 кВ. Без подачи электроэнергии остались ПС Сухум-1, ПС Сухум-2, центральная и западная часть Сухумского района, а также Гудаутский и Гагрский районы. Аварийные службы РУП Черноморэнерго приступили к ремонтным работам.

К часу дня авария на ВЛ Очамчыра-220 была ликвидирована. Энергоснабжение по этой линии восстановлено.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Воскресенье, 09 июня 2024 15:59

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