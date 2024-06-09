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Абхазия Информ

«ВКУСНО — И ТОЧКА» ПЕРЕДУМАЛА ОТКРЫВАТЬ ФИЛИАЛЫ В АБХАЗИИ

Новости Воскресенье, 09 июня 2024 16:02
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«ВКУСНО — И ТОЧКА» ПЕРЕДУМАЛА ОТКРЫВАТЬ ФИЛИАЛЫ В АБХАЗИИ

Сухум. 9 июня 2024. Абхазия-Информ. Рестораны сети «Вкусно – и точка» не появятся в Абхазии, компания передумала выходить на рынок страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора сети Олега Пароева.

«Причин этому несколько: с одной стороны, Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, а там работает франшиза McDonald's, и мы бы не хотели создавать конфликт», – объяснил Пароев.

При этом рестораны сети могут появиться недалеко от границы с Абхазией в Адлере или Сочи. Кроме того, Пароев допустил, что филиалы «Вкусно – и точка» появятся в каких-либо других странах, и даже отметил, что у компании уже есть конкретные планы, однако озвучивать их отказался.

До этого гендиректор «Вкусно – и точка» объяснил, что рестораны сети не открываются в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях из соображений безопасности. Пароев также отметил, что «Вкусно – и точка» есть не во всех регионах РФ, так как рестораны сети открываются там, где есть достаточное количество потребителей и можно обеспечить стабильность поставок и безопасность сотрудников.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Воскресенье, 09 июня 2024 16:06

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