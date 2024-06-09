ЛАША АШУБА О ПОПРАВКАХ К КОНСТИТУЦИИ: ПРЕДСТОИТ КРОПОТЛИВАЯ РАБОТА С УЧАСТИЕМ ВСЕГО ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА И ЭКСПЕРТОВ

Сухум. 9 июня 2024. Абхазия-Информ. Слушания по проекту Конституционного закона Республики Абхазия «О поправке к Конституции Республики Абхазия «О законодательной и исполнительной власти» состоялись в парламентском комитете по государственно-правовой политике в пятницу, 7 июня. Спикер Парламента Лаша Ашуба прокомментировал итоги обсуждения конституционных поправок.

«Это было первое приближение к обсуждению темы перераспределения полномочий между ветвями исполнительной и законодательной власти, о котором мы часто слышали в разное времени практически от каждого общественно-политического деятеля в стране. Проект был представлен президентом Республики Абхазия с учетом части предложений, представленных специальной Комиссией по конституционной реформе, завершившей свою работу в 2022 году. К проекту поправок в соответствии с законодательством приложено и заключение Конституционного суда Республики Абхазия.

Депутаты профильного комитета Парламента изучили данный проект, и сегодня мы в рамках Комитета провели слушания с привлечением специалистов и членов Комиссии по Конституционной реформе. Получилось живое обсуждение, и, конечно же, в процессе возникло множество вопросов, на которые необходимо будет получить ответы, а многое в проекте возможно и изменит», – отметил Ашуба.

По словам спикера, у депутатов было немало вопросов по документу. Спикер обратил внимание на некоторые из них.

«К примеру, нормы, касающиеся назначения министров по согласованию с Парламентом, депутаты и участники слушаний посчитали полезными и правильными, способными повысить качество взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями власти, что в конечном итоге, несомненно, повысит уровень ответственности министров и увеличит эффективность их работы», – отметил Ашуба.

Вместе с тем у депутатов возникли вопросы по поводу норм, касающихся роспуска Парламента, их целесообразности. Депутаты также не исключают возможности злоупотреблений данными нормами.

Высказывались сомнения и по поводу предложения об упразднении Кабинета министров как коллегиального органа исполнительной власти республики и, соответственно, ликвидации должностей премьер-министра и вице-премьеров.

В качестве аргумента в поддержку идеи упразднения Кабмина члены Комиссии по конституционной реформе, участвовавшие в слушаниях, привели факты дублировании полномочий Аппарата Кабинета министров и Администрации Президента.

Немало вопросов было и по поправкам, касающимся вице-президента, его компетенции и полномочиях.

«Подводя итоги сегодняшней встречи, необходимо сказать, что это первое предметное обсуждение масштабного перераспределения полномочий между ветвями власти. Тема непростая, требующая особого внимания и изучения. Впереди предстоит кропотливая работа с участием всего депутатского корпуса и с привлечением к обсуждению широкого круга специалистов и экспертов», – отметил Лаша Ашуба.

Об этом сообщает Апсныпресс.