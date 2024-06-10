ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА В КАЧЕСТВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 10 июня 2024. Абхазия-Информ. Депутаты Народного Собрания Абхазии Бадрик Пилия, Ахра Пачулия, Эрик Рштуни и главный советник спикера по правовым вопросам Денис Киут принимают участие в качестве международных наблюдателей в выборах депутатов Парламента Республики Южная Осетия. Они посетили несколько избирательных участков и отметили, что выборы проходят в демократичном ключе.

Также в выборах депутатов Парламента Республики Южная Осетия в качестве международных наблюдателей принимают участие члены Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия Астамур Ашуба и Омари Шат-ипа.

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Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев принял делегацию абхазских парламентариев.

Глава государства поблагодарил гостей за участие в столь значимом для республики мероприятии. Он подчеркнул, что Южная Осетия будет и дальше укреплять межгосударственные отношения с братской Абхазией, наращивать сотрудничество во всех государственных сферах.

В свою очередь гости поблагодарили президента за теплый прием, отметив высокий уровень проведения выборов и активность избирателей.

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Делегация Парламента также встретилась с председатель Парламента Республики Южная Осетия Аланом Алборовым. Глава Парламента РЮО выразил гостям благодарность за визит и участие в выборах в качестве наблюдателей и отметил, что Республика Абхазия и Республика Южная Осетия поддерживают друг друга своим участием в государственных мероприятиях, что является проявлением дружеских отношений между странами.

Депутаты Парламента Абхазии отметили, что очень рады оказаться на таком важном государственном мероприятии.