ТУЛЯКИ В 2024 ГОДУ СТАЛИ МАССОВО ОТДЫХАТЬ В АБХАЗИИ ВМЕСТО ТУРЦИИ

Сухум. 10 июня 2024. Абхазия-Информ. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Абхазия является наиболее бюджетным туристическим направлением летом 2024 года. Цена отдыха в республике составляет, в среднем, от 55 до 61 тысячи рублей, учитывая стоимость авиабилетов туда на одного человека. Это приводит к массовому оттоку с турецкого направление именно на абхазское.

На втором месте находится Египет – стоимость отдыха там, в среднем, находится между 81 и 94 тысячами рублей. ОАЭ предложила альтернативные варианты для отпуска – Эмираты располагаются на третьей позиции рейтинга с ценой отдыха от 90 до 113 тысяч рублей.

В Таиланде отдых летом на человека с перелетом оценен в 93-107 тысяч рублей, а Турция занимает лишь пятое место, стоимость отпуска – 105-128 тысяч рублей.

АТОР также отметила о дешевизну путевок в Грузию, это направление пользуется популярностью у российских путешественников. Неделя отдыха у моря в этой стране оценена от 41 тысячи рублей.