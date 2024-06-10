 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Апрель 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТУЛЯКИ В 2024 ГОДУ СТАЛИ МАССОВО ОТДЫХАТЬ В АБХАЗИИ ВМЕСТО ТУРЦИИ

Новости Понедельник, 10 июня 2024 17:00
Оцените материал
(0 голосов)
ТУЛЯКИ В 2024 ГОДУ СТАЛИ МАССОВО ОТДЫХАТЬ В АБХАЗИИ ВМЕСТО ТУРЦИИ

Сухум. 10 июня 2024. Абхазия-Информ. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), Абхазия является наиболее бюджетным туристическим направлением летом 2024 года. Цена отдыха в республике составляет, в среднем, от 55 до 61 тысячи рублей, учитывая стоимость авиабилетов туда на одного человека. Это приводит к массовому оттоку с турецкого направление именно на абхазское.

На втором месте находится Египет – стоимость отдыха там, в среднем, находится между 81 и 94 тысячами рублей. ОАЭ предложила альтернативные варианты для отпуска – Эмираты располагаются на третьей позиции рейтинга с ценой отдыха от 90 до 113 тысяч рублей.

В Таиланде отдых летом на человека с перелетом оценен в 93-107 тысяч рублей, а Турция занимает лишь пятое место, стоимость отпуска – 105-128 тысяч рублей.

АТОР также отметила о дешевизну путевок в Грузию, это направление пользуется популярностью у российских путешественников. Неделя отдыха у моря в этой стране оценена от 41 тысячи рублей.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 10 июня 2024 17:02

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА В КАЧЕСТВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НА ВОЕННОЙ БАЗЕ ЮВО В АБХАЗИИ ПРОВЕЛИ ЗАНЯТИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.