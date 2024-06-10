НА ВОЕННОЙ БАЗЕ ЮВО В АБХАЗИИ ПРОВЕЛИ ЗАНЯТИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сухум. 10 июня 2024. Абхазия-Информ. С личным составом противопожарных команд и пожарных расчётов военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии проведены практические занятия по противопожарной подготовке, сообщает пресс-служба ЮВО.
Пожарные команды выполнили задачи по обнаружению, локализации очага условного возгорания. Были организованы занятия по использованию первичных средств пожаротушения в случае возникновения возгорания. Так же противопожарные тренировки с задействованием специальной техники, проводились в автопарках и на стоянках боевых машин.
Тренировки противопожарных команд и пожарных расчётов проводятся регулярно, что позволяет поддерживать высокий уровень их готовности и умения уверенно действовать при выполнении задач в различных ситуациях.
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