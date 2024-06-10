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Абхазия Информ

ПЕРВЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ОБНОВЛЕННОГО АЭРОПОРТА СУХУМА ЗАПУСТЯТ В СОЧИ И КРАСНОДАР

Новости Понедельник, 10 июня 2024 17:03
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ПЕРВЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ОБНОВЛЕННОГО АЭРОПОРТА СУХУМА ЗАПУСТЯТ В СОЧИ И КРАСНОДАР

Сухум. 10 июня 2024. Абхазия-Информ. Самолеты из обновленного аэропорта столицы Абхазии полетят в семь городов России. Воздушную гавань планируют открыть в начале 2025 года. Помимо Сочи и Краснодара, в список первых направлений аэропорта Сухума вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.

Сейчас продолжается модернизация здания аэровокзала и реконструкция взлетно-посадочной полосы.

Как отметил президент Абхазии Аслан Бжания на полях ПМЭФ, в первый год запуска аэропорта прогнозируется увеличение турпотока на 50%, сообщает «Эксперт Юг».

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 10 июня 2024 17:05

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