ПЕРВЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ОБНОВЛЕННОГО АЭРОПОРТА СУХУМА ЗАПУСТЯТ В СОЧИ И КРАСНОДАР
Сухум. 10 июня 2024. Абхазия-Информ. Самолеты из обновленного аэропорта столицы Абхазии полетят в семь городов России. Воздушную гавань планируют открыть в начале 2025 года. Помимо Сочи и Краснодара, в список первых направлений аэропорта Сухума вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань.
Сейчас продолжается модернизация здания аэровокзала и реконструкция взлетно-посадочной полосы.
Как отметил президент Абхазии Аслан Бжания на полях ПМЭФ, в первый год запуска аэропорта прогнозируется увеличение турпотока на 50%, сообщает «Эксперт Юг».
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