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Абхазия Информ

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ФАО ООН ОКАЗАЛ ПОДДЕРЖКУ ПЧЕЛОВОДАМ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 11 июня 2024 14:33
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ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ФАО ООН ОКАЗАЛ ПОДДЕРЖКУ ПЧЕЛОВОДАМ АБХАЗИИ

Сухум. 11 июня 2024. Абхазия-Информ. В 2019 году пчеловоды по всей Абхазии столкнулись с проблемой массовой гибели пчел. В течение последующих лет общая картина только ухудшалась. Из-за позднего выявления вредителя и неправильного лечения 50% пчел в Абхазии погибло.

В прошлом году проектный офис ФАО ООН присоединился к пчеловодам в борьбе по сохранению местного вида пчел. На первом этапе эксперты ФАО провели ряд исследований на основе проб, отобранных для анализа с 6 различных пчелоферм. Полученнные результаты выявили нового для Абхазии вредителя – тропилаелапсиса.

На втором этапе эксперты ФАО собрали всю необходимую информацию для пчеловодов и разработали план-календарь лечения. С апреля 2024 они начали проводить теоретические тренинги на тему дезинфекции ульев и методов борьбы с наиболее распространенными вредителями и болезнями пчел.

За 2 месяца было проведено 9 тренингов в Ткуарчале, Гудауте, Сухуме Гулрипше и других городах, где собралось более 130 пчеловодов.

«В ходе проведения тренингов, мы увидели насколько пчеловоды нуждались в подобных встречах, они проявили высокую заинтересованность, так как мы озвучили все их насущные проблемы и путем прямого диалога предложили им актуальные и эффективные способы решения этих проблем», – рассказал эксперт ФАО ООН Джансух Отырба.

Также, дополнительно к основному тренингу, эксперт ФАО, эколог Михаил Кирия поделился информацией с пчеловодами о текущем состоянии каштановых лесов в Абхазии. Каштановые леса, подвергшиеся заселению орехотворки, спустя короткое время практически перестают цвести, и, как следствие, давать пыльцу, мед и плоды. Все это несет экономические риски в первую очередь для пчеловодов.

В конце каждого тренинга всем участникам раздавали план-календарь лечения пчел, дигидрат щавелевой кислоты, муравьиную кислоту, ловушки для варроа, средства индивидуальной защиты и прочее.

Данный цикл тренингов подошел к концу и объединил опытных и начинающих пчеловодов. Его целью было оказать им техническую и информационную поддержку для устойчивого развития пчеловодства в Абхазии и привлечь молодое поколение в данную отрасль.

Мероприятия прошли в рамках проектов «Совместная программа ЕС-ООН по развитию сельских районов Абхазии» и «Устойчивое развитие

сельского хозяйства и лесов в интересах сельских сообществ», реализуемых проектным офисом ФАО ООН.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 11 июня 2024 14:41

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