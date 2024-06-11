ЖИТЬ ТЕАТРОМ, ИЛИ КАК РУСДРАМ ВЛЮБЛЯЛ БАРНАУЛЬЦЕВ В АБХАЗИЮ

Сухум. 11 июня 2024. Абхазия-Информ. Государственный русский театр драмы им. Ф. Искандера показал два спектакля «Евгений Онегин» и «Софичка» в Барнауле, в рамках программы «Большие гастроли», реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры РФ.

Из Новосибирска в Барнаул коллектив добрался за четыре часа на автобусе. Город Барнаул – административный центр Алтайского края, расположен на юге Западной Сибири. А в прошлом году театр из Абхазии с гастролями побывал в Горно-Алтайске, столице Республики Алтай. И следует различать «Алатайский край» и «Республику Алтай», авторитетно подмечает молодому коллеге актёр Люпчо Спасов – неутомимый исследователь новых мест. На каждых гастролях в то время, когда после долгой дороги, перелётов, смены часовых поясов, некоторые мечтают о сне и об отдыхе, актёр РУСДРАМа отправляется на пешую прогулку по незнакомому городу осматривать достопримечательности: он поднимется на самую высокую точку с видом на местность, преодолев сотни ступенек, отмерит нулевой километр на карте и пройдёт немалое расстояние. Например, в Барнауле Люпчо прошёл 32 тысячи шагов.

«Приехав в новое для себя место, я хочу узнать город, что есть, чем дышит, какие здесь люди. Мне интересно посмотреть, полюбоваться, увидеть достопримечательности. И когда выдаётся свободное время перед репетициями, всегда хожу. Заранее изучаю историю города и карту, по приезду я уже точно знаю, куда идти», – сказал актёр.

Задача РУСДРАМа

Перед показом «Евгения Онегина» в Барнауле прошла пресс-конференция гендиректора Ираклия Хинтба и актеров РУСДРАМа. По просьбе принимающего театра на пресс-конференции были заявлены исполнители главных ролей Татьяны и Онегина. Но актеры попросили не дергать их перед спектаклем. Они не сказали, как некоторые «звезды», мы слишком известны, чтобы давать интервью и пиарится, у них железная аргументация - надо настроиться на показ и войти в образ. В таких случаях в театре есть «выручалочки», которые подменят коллег и «бросятся на амбразуру», то есть выйдут к СМИ с гендиректором – заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания и актриса Ирина Делба. Они понимают, насколько важно рассказать о деятельности своего театра представителям средств массовой информации на родине и за рубежом в городах, куда приезжают с гастролями. Ведь впечатление о театре создаёт совокупность факторов - как игра актеров, так и умение коммуницировать со зрителями вне сцены. И это хорошо знают руководитель и актеры РУСДРАМа – всегда открытые, доброжелательные, готовые ответить на любой вопрос, даже каверзный, хотя, оговорюсь, таких на пресс-конференции в Барнауле не было.

«Задача РУСДРАМа сделать так, чтобы мы влюбляли в Абхазию, в нашу культуру с помощью театра», – сказал на пресс-конференции в Алатайском краевом театре им. В. Шукшина Ираклий Хинтба.

По его словам, театр транслирует универсальные ценности, которые близки каждому, и создает мост взаимопонимания между народами.

«Любой человек, который приходит на спектакль на абхазскую тему «Софичка», в котором речь идет об Абхазии, о жизни и истории страны, о судьбе абхазской женщины, попадает в плен не только эмоционального воздействия, но и смыслов. Вне зависимости от национальности и от культуры история становится близкой каждому. Самое главное, чтобы культуры умели взаимодействовать и всматриваться друг в друга, чтобы был диалог культур и люди понимали друг друга благодаря театру, искусству. Те, кто придут на наши спектакли, уверен, поменяют отношение к Абхазии, если оно было нейтральным, и захотят приехать в Абхазию», – сказал Хинтба.

Он рассказал, что спектакль «Евгений Онегин» выпущен благодаря программе поддержки русских театров зарубежья, которую реализует министерство культуры России при поддержке президента Владимира Путина. К слову, в 2024 году по этой программе в РУСДРАМе намечен выпуск спектакля по роману «Отцы и дети» Тургенева.

В «Софичке» роли маленьких Софички и Нури сыграли 8-летняя Валерия Аверина и 14-летний Глеб Куранда, воспитанники местной в театральной студии.

«Не смотрите, что она маленькая, она будущая актриса», – с отеческой улыбкой сказал заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания, оценив, как держит себя маленькая Лера.

Для Глеба выход на большую профессиональную сцену с абхазскими артистами был первым.

«Думаю, будет очень круто! Тем более не со своим театром. Первый большой спектакль на зрителя – это большая возможность. Несколько раз прочитал текст и запомнил», – уверенно сказал воспитанник Детской школы-студии Молодежного театра Алтая.

«Восторженное состояние»

Показы спектаклей «Евгений Онегин» и «Софичка» прошли на сцене Алтайского краевого театра им. В. Шукшина при полных залах. И лучше всякого пересказа о том, как приняли игру актеров и театр из Абхазии, говорят слова самих зрителей, записанные сразу после просмотра спектаклей.

О спектакле «Евгений Онегин»

Виктория Чистоедова: «Восторженное состояние после спектакля. Так прочитать Пушкина, и сделать акценты в таких местах текста, который мы знаем со школьных лет, что раскрываются смыслы по-другому. Очень свежо и живо. Я благодарна, что попала на спектакль театра из Абхазии. Спасибо организаторам гастролей, которые привезли нам великолепных артистов».

Светлана Терехова: «Великолепная постановка. Пришла с дочерью-подростком и ей было интересно. Мне особенно понравилось, что придерживались классического сюжета. Это ценно. Не было произвольных нововведений, как поступают некоторые режиссёры с произведениями классиков. Исполнители внесли в спектакль и своё абхазское – темперамент, энергию, что тоже очень нам понравилось. Спасибо!»

Светлана Зорькольцева: «Постановка необычная, без декораций, все было построено на игре света и актеров. Раз, меняется свет, и переходим из одной локации в другую. Ольга интересная, своеобразная. Татьяна замужняя срослась с образом, который я и представляла, идеально было. Онегин (актёр Эмиль Петров) крут! Такие монологи у него эмоциональные. Сложилось очень хорошее впечатление о театре из Абхазии. Признаюсь, думала они слабее, а тут такое показали».

«Софичка»

Светлана Александровна: «Спектакль сильный, актеры играли эмоционально. Понравились абсолютно все артисты, прям душу вкладывали в то, что говорят и делают. В Абхазии часто бываем, и в спектакле считывается их национальное, традиции, образ жизни. Их природный темперамент даёт о себе знать и в ролях, которые исполняют».

Ирина Фёдорова: «Эмоции захлестывают. Это будет один из моих любимых спектаклей в жизни. Все так эмоционально, динамично. Актеры молодцы, как играют, полностью выложились. Мне очень сильно понравился рассказчик (заслуженный артист Абхазии Рубен Депелян). Любовь и преданность Софички, трудные сталинские времена репрессий, которые пережил народ – темы спектакля. И поддержка друг друга, когда сюда в Сибирь приехала со ссыльными Софичка, в те-то времена очень тяжело тут было. Пришла на спектакль, так как хотелось посмотреть другой театр, новые и разные актеры всегда интересны».

Ольга Ликиных: «Глубоко было, на одном дыхании. Не ожидала, что с начала и до конца будет так держать. Все хорошо играли. А как много текста у рассказчика (заслуженный артист Абхазии Рубен Депелян) и как он все преподносит. О прощении спектакль, о том, как жить по душе, как по судьбе написано, и не роптать. Я в интернете прочитала много положительных отзывы о театре, поэтому взяла билет. И не пожалела. Здорово, хорошо сыграли».

Георгий Цнобиладзе, режиссёр Алтайского краевого театра драмы им. В. Шукшина: «Очень сложный спектакль. Артисты очень искренние, чего часто не хватает нам. Артисты выходят и не через голову, а через душевные качества играют. Однозначно видно, что понимали и любили, что играли. Они азартны в юморе, азартны и в драме. Им сопереживаешь и, самое главное, они искренни, это что-то настоящее. Я смотрел, следил, сопереживал и получал удовольствие. Это редкость и это важно».

Команда РУСДРАМа

Актеры труппы, принявшие участие в «Больших гастролях» 2024 года – заслуженные артисты Абхазии Наталия Папаскири, Джамбул Жордания, Анна Гюрегян, Рубен Депелян, Осман Абухба, Кирилл Шишкин, артисты Аманда Кварацхелия, Эмиль Петров, Руслан Жиба, Милана Ломия, Лоида Тыркба, Ирина Делба, Мадлена Барциц, Люпчо Спасов, Саид Лазба, Лана Гергия.

«Из солнечной Абхазии поехали со спектаклями в Сибирь, где темперамент людей более сдержанный. Но, мне кажется, солнышко нашей страны, которое мы привезли в своей душе, растопило и их сердца. Прием был очень приятный, теплый, душевный. И очень надеюсь, что еще не раз съездим в Сибирь», – сказал заслуженный артист Абхазии Рубен Депелян.

Техническую помощь в проведении спектаклей оказывали – помощники режиссера Тигран Головорян и Виктория Саная, главный художник театра Виталий Кацба, художник по свету Илларион Пасания, звукооператоры Алексей Асеев и Александр Ганеев, реквизитор Татьяна Гудзь, костюмер Диана Нодия, монтировщик Аркадий Хагуш.

Главный художник РУСДРАМа отметил, насколько успешными были гастроли в Барнауле.

«Все наши гастроли плодотворные. Это очевидно. Основной показатель – это зритель, который не уходит из зала, а в конце долго аплодирует, не отпуская актеров со сцены. Коллектив РУСДРАМа энергичный, искренне занимающийся любимым делом. Чувствуют ответственность, что представляют Абхазию, и что нельзя снижать высокую планку, которую задали с самого начала своих выездов на гастроли. Организационный талант нашего генерального директора Ираклия Хинтба всегда дает хорошие плоды», – сказал Виталий Кацба.

Также в команду Ираклия Хинтба входят сотрудники, обеспечивающие организационную и информационную поддержку гастролям, – администраторы Дэниел Яковиди, Милена Тыркба, Амра Амичба и видеограф Арсоу Хуапшыху.

Администратор по гастрольной деятельности Дэниел Яковиди поделился, что благодаря ежегодным гастролям искандеровцы приобретают новых друзей, развиваются и набираются профессионального опыта.

«За все это время гастроли стали частью нашего театра, уже не мыслим себя без «Больших гастролей» и фестивалей. Ежегодно выезжаем по несколько раз в крупные города России. Сказать, что с каждым годом все легче, неправда. Это огромный механизм, который должен правильно сработать еще за несколько месяцев до выезда. Безусловно, в каких-то моментах легче справляемся с техническими задачами, но предлагаемые обстоятельства всегда разные. Очень горжусь нашими ребятами, которые очень профессионально и с любовью относятся к своему делу. В этом году, например, с нами поехал только один монтировщик Аркадий Хагуш. Одному выгрузить, собрать и потом опять загрузить машину не получится физически. Мы заранее договорились и нам безоговорочно помогли местные работники театров. Но всё это делалось под руководством нашего Аркадия и художника постановщика Виталия Янковича», – сказал Дэниел.

Он высказал слова благодарности в адрес представителя Росконцерта Юлии Зайцевой, с которой непосредственно прорабатывал логистическую составляющую гастролей РУСДРАМа.

«Наш свет»

«Наш свет» – так за глаза и в лицо называют художника по свету Иллариона Пасания в РУСДРАМе. Незаменимый сотрудник, который «одевает» спектакли, без его обволакивающих красивых лучей света «осиротеют» и декорации, и актеры. Илларион один из тех, у кого нет свободного дня на гастролях, на каждой новой площадке вместе с гендиректором Ираклием Хинтба он занимается выставлением света. Удивлению принимающих театров нет предела: гендиректор театра контролирует всё – от света, монтировки декораций до актерской игры. Если в Абхазии зрители не знают внутренней кухни РУСДРАМа, то на гастролях это явно видно людям со стороны.

«Оборудование везде разное, софиты по-другому развешены, нежели у нас. В театрах пульты с разными системами управления, но за пять лет гастролей уже успел поработать практически со всеми видами. На световом оформлении всё завязано, не получится сыграть полноценный спектакль, если я чего-то не доделаю. До показа костюм актера можно заменить, декорацию починить, а если один луч мимо мизансцены поставлю, на спектакле сразу заметят. Качественная работа должна быть из раза в раз, права на ошибку нет», – сказал Илларион Пасания.

22-летний молодой человек пока получает профильное высшее образование в Высшей школе сценических искусств имени Константина Райкина в Москве, но приобретенный опыт за годы работы в РУСДРАМе, куда он пришел простым осветителем в 17 лет, таков, что санкт-петербургский режиссер пригласил его поставить свет в новом спектакле театра «Мастерская». А российских художников по свету Евгения Лисицына и Алексей Крючков называет своими учителями.

«Когда я только пришел в РУСДРАМ, они чаще приезжали на постановки, и я стал смотреть на них и учиться. Теперь могу даже спорить на профессиональные темы, обсуждать нюансы работы. Учишься и на гастролях, потому что в цейтноте собираешь свет на чужой площадке. Где-то оборудования больше, чем у нас, где-то меньше. Приходится придумывать, как взаимозаменять какие-то вещи», – пояснил художник по свету.

Илларион поделился, что РУСДРАМ в поисках осветителя. «Напишите, пожалуйста, в статье, – сказал Илларион. – Если местные прочитают, пусть приходят к нам на работу. Работа интересная, перспективная и оплата достойная».

Послесловие

Ираклий Хинтба выразил «искреннюю благодарность организаторам «Больших гвстролей» за уникальную возможность ежегодных выездов в крупные российские города практически всем коллективом театра, за условия для полноценного показа спектаклей (с костюмами и декорациями), за счастье встреч с российским зрителем, за высокую честь «работать» спектакли на лучших российских сценах».

«Мы получили такое количество искреннего зрительского восхищения, столько прекрасных отзывов, что хотелось взлететь от счастья. Я смотрел на сцену, и меня переполняла гордость за наших искренних, честных и чистых, правдивых, внутренне свободных абхазских артистов, за нашу труппу, за наш театр, за Фазиля Искандера, за Абхазию. И от этого, а не только от пронзительных сцен спектакля, на глазах наворачивались слезы. Мы возвращаемся домой с художественными победами, с гордо поднятой головой и с неистовым желанием играть, творить, покорять, занимаясь делом жизни – театром», – написал Ираклий Хинтба в завершении гастролей.

Труппа РУСДРАМа вернулась на родину 10 июня ночью, а уже вечером 11 июня артисты выйдут на сцену родного театра в премьерном спектакле «Пастух Махаз».

Амра Амичба,

Барнаул