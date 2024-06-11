ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УШЕДШИХ» В СТАМБУЛЕ
Сухум. 11 июня 2024. Абхазия-Информ. В Стамбуле с большим успехом состоялась премьера спектакля «Последний из ушедших» по одноименному роману Баграта Шинкуба.
Режиссёр, заслуженный артист Абхазии Мадина Аргун..
Хореограф спектакля Эрик Тыркба. Композитор, заслуженный артист Абхазии Тимур Агрба, художник по свету Алексей Крючков.
Документальный фильм о том, как был реализован проект, снимает режиссер Илона Хварцкия.
В спектакле задействованы танцевальные ансамбли «Нарт» и «Ахақәиҭра». Репетиции велись более трех месяцев как в Стамбуле, так и в Сакарии.
Спектакль приурочен к 160-летию со дня окончания Кавказской войны. Постановку увидят в местах, населенных потомками абхазских махаджиров.