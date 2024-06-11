ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ УШЕДШИХ» В СТАМБУЛЕ

Сухум. 11 июня 2024. Абхазия-Информ. В Стамбуле с большим успехом состоялась премьера спектакля «Последний из ушедших» по одноименному роману Баграта Шинкуба.

Хореограф спектакля Эрик Тыркба. Композитор, заслуженный артист Абхазии Тимур Агрба, художник по свету Алексей Крючков.

Документальный фильм о том, как был реализован проект, снимает режиссер Илона Хварцкия.

В спектакле задействованы танцевальные ансамбли «Нарт» и «Ахақәиҭра». Репетиции велись более трех месяцев как в Стамбуле, так и в Сакарии.

Спектакль приурочен к 160-летию со дня окончания Кавказской войны. Постановку увидят в местах, населенных потомками абхазских махаджиров.