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Абхазия Информ

ВЫПУЩЕНЫ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ БАНКНОТЫ «ЛЕОПАРД», «КАВКАЗСКИЙ БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ»

Новости Вторник, 11 июня 2024 15:09
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ВЫПУЩЕНЫ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ БАНКНОТЫ «ЛЕОПАРД», «КАВКАЗСКИЙ БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ»

Сухум. 11 июня 2024. Абхазия-Информ. Национальный банк Республики Абхазия объявляет о выпуске в обращение памятных банкнот «Леопард», «Кавказский благородный олень» номиналами 10 и 100 апсаров.

В соответствии с Законом Республики Абхазия от 21.04.2008 N 2012-с-IV «О введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных и инвестиционных монет и памятных банкнот» памятные банкноты – денежные знаки, изготовленные на основе бумаги, специальных видов пластика или их сочетания. Банкноты могут обращаться как в качестве платежного средства, так и в качестве предметов коллекционирования, инвестирования и тезаврации по ценам, отличающимся от их номинальной стоимости.

Выпущенные в обращение банкноты являются платежным средством по их номинальной стоимости, имеющей твердый эквивалент в российских рублях: 1 апсар равен 10 рублям Российской Федерации. При этом банкноты не могут быть использованы в качестве средства платежа в системе розничной торговли.

Банкнота «Леопард»

Дата ввода в обращение: июнь 2024 г.

Размер банкноты: 150x65

Тираж: 500 000

Художник: Джапуа Б.Р.

Лицевая сторона. Основное изображение лицевой стороны банкноты состоит из изображения кавказского леопарда и орнаментированного древнего бронзового топора. В правом и левом секторах размещены изображения государственного герба Республики Абхазия и номинала банкноты.

Оборотная сторона. Основное изображение оборотной стороны банкноты состоит из изображений бронзового топора и верхней части традиционного абхазского военного и иерархического посоха «алабаща». В поле оборотной стороны также изображены обозначения номинала и серийный номер банкноты.

pardus-rev.jpg

Банкнота номиналом 10 апсаров Национального Банка Республики Абхазия напечатана на хлопковой бумаге, в цветовой гамме преобладает оранжевый цвет.

Банкнота «Кавказский благородный олень»

Дата ввода в обращение: июнь 2024 г.

Размер банкноты: 150x65

Тираж: 10 000

Художник: Джапуа Б.Р.

Лицевая сторона. Основное изображение лицевой стороны банкноты – благородный олень на фоне заснеженных гор Кавказа и черного дрозда на сосновой ветке. В левом секторе лицевой стороны размещено изображение государственного герба Республики Абхазия и номинала банкноты.

olen-av.jpg

Оборотная сторона. Основное изображение оборотной стороны банкноты – исторические памятники Абхазии эпохи ранней бронзы – дольмены и кромлехи, а также древние бронзовые изделия, обнаруженные на территории Абхазии в ходе археологических экспедиций. В поле оборотной стороны банкноты также содержатся обозначение номинала и серийный номер банкноты.

olen-rev.jpg

Банкнота номиналом 100 апсаров Национального Банка Республики Абхазия напечатана на хлопковой бумаге, в цветовой гамме преобладает фиолетовый цвет.

Банкноты имеют два серийных номера, расположенных на оборотной стороне банкноты и имеющих двухбуквенное обозначение серии и девять цифр номера. Левый номер имеет читаемость по длинной стороне банкнот, правый – по короткой стороне.

В нижней правой части оборотной стороны банкнот расположен QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка Абхазии с описанием защитных признаков банкнот.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 11 июня 2024 15:15

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