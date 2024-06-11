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Абхазия Информ

РОССИЯ ОТПРАВИЛА В АБХАЗИЮ БОЛЕЕ 220 ТЫСЯЧ УЧЕБНИКОВ

Новости Вторник, 11 июня 2024 15:17
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РОССИЯ ОТПРАВИЛА В АБХАЗИЮ БОЛЕЕ 220 ТЫСЯЧ УЧЕБНИКОВ

Сухум. 11 июня 2024. Абхазия-Информ. За последние три года Россия отправила Абхазии больше 220 тысяч учебников, рассказал министр просвещения республики Инал Габлия.

«То есть у детей теперь есть возможности изучать предметы – физику, математику, химию, биологию с помощью современной литературы. Это влияет на качество образования», – заявил Габлия «ФедералПресс».

По его словам, современная школа должна быть оборудована всем необходимым для гармоничного развития личности учеников. Образовательное пространство в целом должно мотивировать детей к обучению, отметил Габлия.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 11 июня 2024 15:21

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