РОССИЯ ОТПРАВИЛА В АБХАЗИЮ БОЛЕЕ 220 ТЫСЯЧ УЧЕБНИКОВ
Сухум. 11 июня 2024. Абхазия-Информ. За последние три года Россия отправила Абхазии больше 220 тысяч учебников, рассказал министр просвещения республики Инал Габлия.
«То есть у детей теперь есть возможности изучать предметы – физику, математику, химию, биологию с помощью современной литературы. Это влияет на качество образования», – заявил Габлия «ФедералПресс».
По его словам, современная школа должна быть оборудована всем необходимым для гармоничного развития личности учеников. Образовательное пространство в целом должно мотивировать детей к обучению, отметил Габлия.