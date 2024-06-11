АСТАМУР АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ ГОРОДА ЦХИНВАЛ РОМЕО ХУГАЕВЫМ

Сухум. 11 июня 2024. Абхазия-Информ. Находящийся в Южной Осетии в составе делегации Абхазии на выборах в Парламент РЮО заместитель главы Администрации города Сухум, член ЦИК Абхазии Астамур Ашуба встретился с главой Администрации города Цхинвал Ромео Хугаевым.

Астамур Ашуба передал Ромео Хугаеву приветствие от главы города Сухум Беслана Эшба и пригласил руководство города Цхинвал на празднование дня столицы Абхазии 6 июля 2024 года.

На встрече обсудили вопросы сотрудничества и дружбы между городами.

С абхазской стороны на встрече присутствовали члены делегации, депутат Парламента Абхазии Бадрик Пилия, депутат Очамчырского районного собрания Омари Шат-ипа, чрезвычайный и полномочный посол РА в РЮО Алан Елбакиев, со стороны Администрации г. Цхинвал – первый заместитель главы Эдуард Зозиев, заместитель главы Жанна Лолаева.

Об этом сообщает сайт столицы.