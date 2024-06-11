ДЕНЬ ГОРОДА СУХУМ БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ 6 ИЮЛЯ
Новости Вторник, 11 июня 2024 15:24
Сухум. 11 июня 2024. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города Сухум, который будет отмечаться 6 июля 2024 года.
Утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий. Оргкомитету поручено в недельный срок разработать и представить на утверждение план проведения общегородских мероприятий.
Об этом сообщает сайт столицы.
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