СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ ОТПРАВИЛИСЬ В ТАТАРСТАН ДЛЯ УЧАСТИЯ В ИГРАХ СТРАН БРИКС

Сухум. 11 июня 2024. Абхазия-Информ. Национальная команда Республики Абхазия отправилась в Казань для участия в Играх БРИКС. Проводить спортивную делегацию пришли первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр юстиции Анри Барциц, министр туризма Теймураз Хишба, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, родственники спортсменов, общественность, ветераны спорта.

Республику Абхазия представят 62 спортсмена, которые выступят в следующих видах спорта: бокс, шахматы, дзюдо, каратэ, фиджитал-баскетбол и футбол, самбо, настольный теннис, легкая атлетика, теннис, спортивная борьба (вольная и греко-римская), ушу и борьба на поясах.

Для Абхазии это первое крупное международное состязание, в котором она выступит под своим флагом. Спортсмены из Абхазии примут участие в соревнованиях по 14 видам спорта.